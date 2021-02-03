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Саакашвили о санкциях против "112 Украина", NewsOne и ZIK: Зеленский удивил всех, кто говорил, что он неспособен на решительные шаги

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации и председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что в вопросе борьбы с российской пропагандой президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно идти до победы.

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Саакашвили: Я всегда говорил, что не надо недооценивать этого президента
Саакашвили: Я всегда говорил, что не надо недооценивать этого президента
Фото: Юрій Дерев'янко / Facebook

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации и председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, комментируя введение санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, на своей странице в Facebook заявил, что президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свою готовность к решительным действиям.

"То, что Зеленский сделал вчера, – это очень важный шаг и начало нового этапа в современной истории Украины. Я всегда говорил, что не надо недооценивать этого президента, но в последнее время, когда я это повторял, многие относились к моим словам очень скептически. Президент Зеленский удивил всех, кто говорил, что он не способен на решительные шаги, и сделал шаг, на который не решался ни один из его предшественников за прошедшие десятилетия. Это очень круто и представляет его в совсем новом свете", – сказал Саакашвили.

По его словам, Грузия ранее также сталкивалась с аналогичной ситуацией.

"В свое время в Грузии [президент РФ Владимир] Путин выделил $2 млрд миллиардеру [лидеру правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине] Иванишвили на ведение его избирательной кампании. Тот на эти деньги скупил много грузинских политиков и избирателей, но главное, на эти деньги он создал свои и купил другие средства массмедиа. Тогда мы это проморгали, потому что думали, что против этого можно действовать только демократическими методами. Мы были тогда неправы, а вот Зеленский сейчас прав. Потому что это акт самообороны воюющей страны против очень серьезного наступления противника по всему фронту гибридной войны, важнейшей частью которой являются средства массовой информации. Как мы знаем, Путин выделил $1,5 млрд на то, чтобы [нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор] Медведчук скупал средства массовой информации. Он купил три канала и был очень близок к покупке холдинга ICTV", – утверждает Саакашвили.

Он отметил, что вчерашнее решение – это только начало.

"Мы имеем дело с ситуацией, которая похожа на тяжелую стадию рака. Зеленский вчера вырезал эту опухоль, но на третьей стадии рака нужна химиотерапия, иначе метастазы распространятся на другие органы. Дело в том, что это не только средство идеологической пропаганды Кремля, эти каналы выражали значительную часть мнения юга и востока Украины так же, как и целого ряда других регионов, например, в Закарпатье и части Буковины. Если эти люди почувствуют, что их голос не звучит, – это будет значительным фактором для дестабилизации. Поэтому это только начало процесса. Необходимо пересмотреть всю политику представительства разных регионов и отношение к местным феодальным царькам, которые будут паразитировать на ситуации", – считает Саакашвили.

По его мнению, в вопросе борьбы с российской пропагандой Зеленскому придется идти до конца.

"Недавно я катался на катке в центре Яремче, и пожилая женщина, которая была там со своей внучкой, спросила меня, почему Зеленский не закрывает каналы Медведчука, которые отравляют и разрушают Украину. И вот ответ на этот вопрос. Сейчас все в руках президента. Я желаю ему успеха в этой очень сложной войне. Война уже началась, и нужно идти до победы, потому что поражение в этой войне – это развал и окончание украинской государственности. Поэтому здесь, кроме победы, других вариантов просто нет", – резюмировал Саакашвили.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=252208652941406&id=100044568183561

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов.

Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и  пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что 17 из 19 членов совета проголосовали за это решение, один воздержался, еще один – в командировке. Воздержался спикер парламента Дмитрий Разумков. Он заявил, что за если украинские граждане замечены в финансировании терроризма, их нужно привлекать к уголовной ответственности, а не вводить санкции. Также он отметил, что если телеканалы были замечены в сотрудничестве со страной-агрессором, у них могут отозвать лицензии.

Зеленский заявил, что пропаганда должна получить жесткую реакцию со стороны общества. Он подчеркнул, что решение о санкциях "принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого".

Украинский Минкульт намерен просить платформу YouTube также закрыть каналы "112 Украина", ZIK и NewsOne. 

В парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленскому в связи с решением о санкциях против каналов.

Теги: Россия, Украина, Грузия, санкции, Михаил Саакашвили, СНБО, Владимир Зеленский, 112 Украина, ZIK, NewsOne
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