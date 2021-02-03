Скандал вокруг медиасанкций, дети в военных лагерях Донбасса, "ядерный" договор России и США. Главное за день

Санкции против телеканалов

Ночью со 2-го на 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. Им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет.

Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, но они продолжают вещание в YouTube. В Минкульте заявили, что будут просить компанию закрыть их аккаунты, так как они "представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины".

Зеленский пояснил, что Украина решительно поддерживает свободу слова, "но не пропаганду, финансируемую страной-агрессором". Он подчеркнул, что решение было принято в связи с финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями. Президент поблагодарил гражданское общество за поддержку этого решения и пояснил руководителям других телеканалов, что угрозы для них нет.

Решение вызвало бурные дискуссии, в частности, потому, что в законе о санкциях не прописано прямо, что их можно применять к украинских гражданам. Так, экс-президент Украины Петр Порошенко, поддержав санкции как "направленные на защиту Украины", счел их незаконными.

Позднее, когда глава СБУ сообщил, что ведомство рекомендовало СНБО ввести санкции, секретарь СНБО намекнул на наличие доказательств, что Козак был "под контролем иностранного государства", а в СМИ появилась (неподтвержденная пока) информация, что санкции ввели на основании расследования спецслужб о схемах поставок угля с оккупированных территорий Украины, Порошенко поздравил СБУ с проведенной спецоперацией и подчеркнул, что два года назад, когда он был президентом, спецслужба ему эту информацию не предоставляла.

Единственный член СНБО, который воздержался от голосования за санкции, спикер Рады Дмитрий Разумков отметил, что в предоставленном членам СНБО пакете информации не было данных от СБУ о финансировании терроризма. Он подчеркнул, что если это преступление доказано, то наказанием за него, по украинскому законодательству, должны быть тюрьма и лишение телеканалов лицензии за сотрудничество со страной-агрессором, а не санкции.

Глава политсовета ОПЗЖ, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук, с которым неофициально связывают заблокированные телеканалы, назвал санкции незаконными. Он отрицает связь телеканалов с Россией.

Нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович заявил, что фракция будет инициировать процедуру импичмента Зеленского за "фашизм" и "издевательство над избирателями и страной".

В Евросоюзе и США положительно оценили решение о санкциях, в Кремле – осудили.

Сегодня в СБУ сообщили, что Украина ввела также санкции против двух авиакомпаний – молдавской JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA, самолеты которых летали в Россию и на временно оккупированные территории Украины, нарушая украинское законодательство. В этом случае ни в спецслужбе, ни в указе президента не назвали имен владельцев, но по данным ZN.UA, речь идет о компаниях, на которые оформлены частные самолеты Козака и Медведчука.

США и Россия продлили Договор о сокращении ядерного вооружения

Договор продлен на пять лет. Он будет действовать без каких-либо изменений или дополнений – в том виде, в котором он был подписан в 2010 году.

Сообщая о продлении договора, в МИД РФ упомянули "деструктивную политику США", а в Госдепе подчеркнули, что "ясно понимают проблемы, которые Россия представляет для Соединенных Штатов и мира".

Защита Навального обжалует приговор суда

Адвокат российского оппозиционера Алексея Навального Ольга Михайлова подаст апелляцию на решение суда о замене условного срока на реальный, но отмечает, что ее рассмотрение может затянуться.

После вступления решения суда в силу Навального этапируют в одну из колоний общего режима Центрального федерального округа России, так как в Москве колоний общего режима нет.

По данным правозащитников, на акциях в поддержку Навального после его ареста 23 января, 31 января и 2 февраля по всей России были задержаны в общей сложности более 11 тыс. человек.

Мировые лидеры призвали освободить Навального, глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ заявил, что "истерика на Западе зашкаливает".

Боевики на Донбассе готовят детей к участию в боевых действиях

Российские оккупанты на Донбассе в так называемых патриотических клубах и военных лагерях учат подростков от 10 лет стрелять из крупнокалиберного оружия и автоматов Калашникова, сообщает Офис генпрокурора Украины. С начала боевых действий оккупанты в Донецкой области вовлекли в противоправную деятельность более 100 детей.

В ближайшие дни в Украине введут адаптивный карантин

За сутки 2 февраля в Украине подтвердили 3285 случаев коронавирусной инфекции.

Эпидемическая ситуация в стране позволяет вернуться к модели адаптивного карантина, в регионах будут устанавливаться разные уровни эпидемической опасности, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Посол ЕС Матти Маасикас подтвердил, что Украина с февраля начнет получать вакцину от коронавируса по программе COVAX. по данным Шмыгаля, в ближайшие недели Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech.

Новый опрос КМИС

По результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, украинцы больше всего доверяют мэру Киева Виталию Кличко, президенту Украины Владимиру Зеленскому и бывшему премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

В рейтинге партий лидирует ОПЗЖ, "Слуга народа" занимает второе место, в тройке лидеров – "Европейская солидарность".

Кроме того, социологи выяснили, что лидерство в президентском рейтинге в Украине удерживает Зеленский.

Назначения в США

Сенат США проголосовал за назначение министром транспорта экс-мэра Саут-Бенда в Индиане Пита Буттиджича, первого открытого гея, утвержденного на пост в американском министерстве.

На пост главы министерства внутренней безопасности утвердили кандидатуру экс-директора службы гражданства и иммиграции США Алехандро Майоркаса – он станет первым латиноамериканцем и иммигрантом, который возглавит ведомство.

Суд отпустил ветерана Фортуну под домашний арест

Ветерану Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" Виктории Котеленец (позывной Фортуна) смягчили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Котеленец подозревают в том, что она конвоировала так называемый парад пленных, который оккупанты устроили в Донецке 24 августа 2014 года, на основании фотографии с похожей на нее светловолосой женщиной.

После деоккупации Донбасса у русского языка будут гарантии

Украина предложит гарантии для русского языка после деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Обращение российского рубля, однако, будет ограничено, вплоть до запрета.

В законе о переходном правосудии, который будет применяться после деоккупации Крыма и Донбасса, не будет использоваться понятие "коллаборант", отметил Резников, а также пообещал, что россиян из Крыма депортировать не собираются. В то же время имущество Черноморского флота РФ в Крыму, по его словам, подлежит возврату или переходу в собственность Украины.

Прототип корабля SpaceX для межпланетных путешествий взорвался во время испытательного полета

Прототип космического корабля Starship компании SpaceX успешно стартовал со взлетной площадки в округе Кэмерон, штат Техас, и пробыл несколько минут в воздухе, где выполнил маневр с переворотом в воздухе перед посадкой. Однако взорвался при посадке на платформу.