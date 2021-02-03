Посол ЕС подтвердил, что Украина по COVAX начнет получать вакцину с февраля

Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что в феврале в Украину начнут прибывать партии вакцин от коронавируса в рамках программы COVAX. Об этом он сказал на заседании комиссии по вопросам Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, передает агентство "Интерфакс-Украина".
Маасикас заявил, что Украина и другие соседние страны – приоритет для ЕС.
"Мы оперативно отреагировали и предоставили €190 млн помощи и €1,2 млрд макрофинансовой поддержки – беспрецедентные объемы для кризисного года. Сегодня на первое место вышел вопрос вакцинирования против вируса. Вакцины в рамках поддерживаемой ЕС программы COVAX начнут приходить уже в феврале", – сказал посол.
Сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже в ближайшие недели Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech в рамках программы COVAX.
С начала кампании по иммунизации в мире сделали более 104 млн прививок от коронавирусной инфекции. В Украине вакцинация пока не началась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. На первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.
Главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко рассказывал, что первая партия вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX поступит в Украину ориентировочно 15 февраля. Речь идет о 117 тыс. доз мРНК-вакцины от Pfizer/BioNTech. Всего в рамках COVAX Украина рассчитывает на бесплатную поставку 16 млн доз вакцины, сообщали в Минздраве.
1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании "Лекхим", которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.
25 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал получение страной "первого миллиона" доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 "от ведущей мировой компании". Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.
29 января Зеленский подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).
Зеленский говорил, что вакцинация украинцев будет бесплатной.