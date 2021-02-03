Посол ЕС подтвердил, что Украина по COVAX начнет получать вакцину с февраля

Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что Украина и другие соседние страны – приоритет для ЕС в вопросе помощи в борьбе с коронавирусом.

Маасикас: Сегодня на первое место вышел вопрос вакцинирования против вируса Фото: EPA

Глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас заявил, что в феврале в Украину начнут прибывать партии вакцин от коронавируса в рамках программы COVAX. Об этом он сказал на заседании комиссии по вопросам Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, передает агентство "Интерфакс-Украина".

Маасикас заявил, что Украина и другие соседние страны – приоритет для ЕС.

"Мы оперативно отреагировали и предоставили €190 млн помощи и €1,2 млрд макрофинансовой поддержки – беспрецедентные объемы для кризисного года. Сегодня на первое место вышел вопрос вакцинирования против вируса. Вакцины в рамках поддерживаемой ЕС программы COVAX начнут приходить уже в феврале", – сказал посол.

Сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже в ближайшие недели Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech в рамках программы COVAX.

С начала кампании по иммунизации в мире сделали более 104 млн прививок от коронавирусной инфекции. В Украине вакцинация пока не началась. Согласно национальному плану, 50% населения Украины (20 млн) хотят охватить вакцинацией в течение 2021–2022 годов. 29 января его одобрила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. На первом этапе планируют привить 367,5 тыс. человек.