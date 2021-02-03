"Если не мы, то никто". Песков подтвердил, что в ОРДЛО будут поставлять вакцину РФ от COVID-19

Сроки поставки вакцины против коронавируса "Спутник V" в Донецк и Луганск пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рекомендовал уточнить у российского правительства.

В ОРДЛО заявляли о начале вакцинации от COVID-19 российским препаратом "Спутник V" Фото: EPA

Жители оккупированных Россией отдельных районов Донецкой и Луганской областей нуждаются в вакцине от COVID-19, поставить ее в ОРДЛО может только РФ. Об этом 3 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Журналисты спросили Пескова, когда российская вакцина против коронавируса "Спутник V" поступит в Донецк и Луганск.

Пресс-секретарь Путина подтвердил, что "туда тоже будут поставки", но сроки рекомендовал уточнить у правительства РФ.

1 февраля представитель незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Родион Мирошник заявил, что на подконтрольной боевикам территории начинается вакцинация от СOVID-19 российским препаратом "Спутник V". Днем ранее с аналогичным заявлением выступил так называемый минздрав "ДНР".

Президент Украины Владимир Зеленский 19 декабря 2020 года говорил, что Украина будет вакцинировать от коронавируса людей с временно оккупированных территорий, когда получит препараты. 29 января он подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

Вакцину "Спутник V" зарегистрировали в РФ в августе 2020 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. Как пишет National Geographic, испытания третьей фазы имеют решающее значение для проверки готовности вакцины к широкому распространению.

Ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств.

Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.