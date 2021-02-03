В мире сделали уже более 104 млн прививок от COVID-19 – Bloomberg

Каждые сутки в мире делают 4,22 млн прививок от коронавируса, свидетельствуют данные Bloomberg.

Кампании по вакцинации от COVID-19 стартовали уже в 66 странах Фото: ЕРА

С начала кампании по иммунизации в мире сделали более 104 млн прививок от коронавирусной инфекции, свидетельствуют подсчеты агентства Bloomberg, которое отслеживает ситуацию с вакцинацией.

По данным Bloomberg на утро 3 февраля, каждые сутки в мире делают 4,22 млн прививок. Кампании по иммунизации стартовали уже в 66 странах.

Больше всего инъекций сделали в США – более 33,7 млн.

Среди лидеров по темпам вакцинации также Китай (24 млн доз), страны ЕС (13,5 млн доз), Великобритания (10 млн доз) и Израиль (5 млн доз).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус подтвердили более чем у 103,8 млн человек, умерло 2,25 млн заболевших, выздоровело 57,6 млн.

Первой масштабную кампанию по иммунизации населения начала Великобритания, это произошло 8 декабря 2020 года.