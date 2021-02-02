В Европоле рассказали о продажах поддельных результатов тестов на COVID-19

В Испании, Франции и Великобритании зафиксировали продажи путешественникам поддельных сертификатов тестов на COVID-19, сообщила полицейская служба Европейского союза.

Число случаев COVID-19 в мире превысило отметку в 100 млн Фото: EPA

В ряде европейских стран раскрыли продавцов поддельных сертификатов об отрицательных тестах на коронавирус. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба полицейской службы Европейского союза (Европол).

"Пока действуют ограничения на поездки из-за пандемии COVID-19, преступники, вероятно, будут производить и продавать поддельные сертификаты", – сообщается в релизе.

В Европоле заявили, что выявили несколько случаев продажи путешественникам поддельных сертификатов тестов на COVID-19.

Мошенническую сеть раскрыли в парижском аэропорту Шарля де Голля (Франция). Там злоумышленники успели продать "сертификатов" на $350, говорится в сообщении.

В Испании полиция арестовала мужчину, который через интернет продавал подделки за €40.

Еще одного человека задержали в аэропорту города Лутон (Британия). Он торговал фейковыми сертификатами по £100 (около $137).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.