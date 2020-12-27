Европол рассказал о схемах мошенничества с вакциной от COVID-19

В социальных сетях уже появились объявления о продаже вакцины от коронавируса. Их публикуют мошенники, пояснила глава полицейской службы Европейского союза Катрин де Болль.

Полицейская служба Европейского союза (Европол) предупредила о мошенничестве в связи с началом массовой вакцинации от коронавирусной инфекции в странах ЕС, сообщила "Немецкая волна" в воскресенье, 27 декабря со ссылкой на главу Европола Катрин де Болль.

Существует реальная опасность, что преступники попытаются воспользоваться огромным спросом на вакцину, сказала она.

По словам де Болль, в социальных сетях уже появились объявления о продаже вакцины от коронавируса. Такие объявления публикуют мошенники, подчеркнула глава Европола. Откликнувшиеся на подобные предложения либо ничего не получат после оплаты, либо им отправят подделку, что может обернуться серьезными последствиями для здоровья, предупредила де Болль.

Правоохранители должны быть готовы к попыткам кражи вакцины против коронавируса, отметила она.

"Во время первого локдауна банды нападали, к примеру, на транспорт, перевозящий защитные маски. Теперь такая опасность существует с вакциной", – подчеркнула де Болль.

Европол идентифицировал локации, в которых вероятность подобных преступлений наиболее высока. Полицейские ведомства европейских стран намерены сотрудничать друг с другом, чтобы предотвратить кражу вакцины, пишет "Немецкая волна".

Страны Евросоюза 26 декабря получили достаточное количество доз вакцины для всего населения, говорила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Кампания по иммунизации по ее словам, должна была начаться 27 декабря. Некоторые страны начали вакцинировать своих граждан от коронавирусной инфекции на день раньше – 26 декабря. В частности, так поступили власти Венгрии, Словакии и Германии.

Главный коммерческий директор немецкой компании BioNTech Шон Маретт говорил, что страны Евросоюза до конца 2020 года получат 12,5 млн доз вакцины против коронавируса, которую производит его компания вместе с американской Pfizer.

Соучредитель и гендиректор BioNTech Угур Шахин отметил, что вакцина BNT162b2, скорее всего, будет эффективна и против нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании и некоторых странах Европы.

Вакцина, по информации Шахина, показала высокую эффективность против 20 штаммов коронавируса, что может свидетельствовать и о высокой вероятности ее эффективности против британского штамма. Вакцину для экстренного использования уже одобрили несколько стран, в частности Великобритания, Канада, США, Швеция и Бахрейн.

В мире по состоянию на 22 декабря разрабатывается 223 потенциальных вакцины от коронавируса, 61 препарат сейчас проходит стадию клинических испытаний, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 27 декабря, в мире с начала пандемии коронавирусом заразилось более 80,3 млн человек. Скончалось от COVID-19 уже 1,75 млн, а выздоровело более 45,4 млн пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.