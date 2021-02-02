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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Реальный срок для Навального, летальное оружие для Украины и месть владельцу "Эпицентра". Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор событий вторника, 2 февраля.

Навальному предстоит провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев
Навальному предстоит провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев
Фото: Moscow Court Press Service via EPA

Суд в России заменил срок для Навального с условного на реальный

Суд в Москве заменил российскому оппозиционному политику Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на отбывание в колонии общего режима. С учетом времени, которое политик провел под домашним арестом, наказание составит два года и восемь месяцев.

Под зданием суда, где рассматривали дело Навального, силовики задерживали людей, пришедших поддержать политика. По состоянию на 19:00 "ОВД-инфо" сообщало о 370 задержанных.

На суде присутствовали представители иностранных посольств. Спикер МИД РФ Мария Захарова расценила это как "саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли Запада в попытках сдерживания России" и "попытку психологического давления на судью".

Политик считает, что его уголовное преследование связано с тем, что он нанес "смертельную обиду" президенту РФ Владимиру Путину, когда выжил после попытки отравления. Полный текст выступления Навального сегодня в суде можно прочесть здесь.

В Кремле же заявили, что Путин не следит за судебным заседанием по делу Навального, так как у него на сегодня запланировано мероприятие с лауреатами конкурса "Учитель года".

В Первомайске Николаевской области мужчина с ножом и топором поджег "Эпицентр"

В здании "Эпицентра" в Первомайске случился пожар, охвативший площадь 4 тыс. м². Персонал и посетители торгового центра были эвакуированы. Огонь тушили два отделения государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная охрана. 

Полиция установила, что поджог устроил мужчина, который пришел в торговый центр с ножом и топором. Он также ранил двух охранников "Эпицентра", которые пытались его задержать.

Мужчина заявил, что хотел отомстить владельцу "Эпицентра" за то, что тот "отрезал уши, носы у детей и женщин – геноцидом украинцев занимался". Поджигателю грозит пожизненное заключение.

В Украине резко выросло суточное число жертв COVID-19

За сутки в Украине подтвердили 2394 новых случая коронавирусной инфекции, умерли 156 человек, сообщил утром 2 февраля министр здравоохранения Максим Степанов. В украинских больницах для больных COVID-19 сейчас находится 18 551 пациент.

В то же время, в мире, по данным ВОЗ, число новых случаев снижается третью неделю подряд

Степанов сообщил, что план вакцинации от COVID могут изменить, чтобы он сам, премьер-министр и президент могли публично вакцинироваться для повышения доверия к прививкам.

Госсекретарь США заявил о готовности предоставить летальное оружие Украине

Предоставление Украине летального оружия в рамках военной поддержки США было одной из тем беседы госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Блинкен также заявил, что санкции против России за ее агрессию на Донбассе и в Крыму должны оставаться до полного выполнения Москвой ее обязательств по мирному урегулированию.

На Донбассе погиб украинский военный

Снайпер боевиков на Донбассе тяжело ранил украинского военного, он умер в больнице. Украина направила специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ноту 

Дубинского окончательно исключили из фракции "Слуга народа"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил об исключении из состава фракции парламентского большинства "Слуга народа" Александра Дубинского, который с января находится под санкциями США. Голосование фракции по этому вопросу состоялось 1 февраля.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что санкции США против Дубинского и еще ряда граждан Украины не повлияют на отношения между странами. По его словам, претензий к украинским властям в связи с этим вопросом у США нет.

Армения пожаловалась на Азербайджан в Европейский суд по правам человека

Армянская сторона обвиняет Баку в нарушении конвенций ведения боевых действий во время вспышки конфликта в Нагорном Карабахе. Правительство Армении утверждает, что азербайджанские военные нарушили права жителей Нагорного Карабаха и Армении на свободу и собственность, право на личную и семейную жизнь, на образование, а также ряд других конвенционных прав.

Азербайджан же заявил о провокациях со стороны Армении – в госпогранслужбе Азербайджана утверждают, что дислоцированные в районе Нагорного Карабаха армянские военные сегодня 20 раз нарушили режим прекращения огня. В минобороны Армении заявили, что это "абсолютная ложь".

Рада утвердила санкции против Никарагуа

Правительство Республики Никарагуа осенью 2020 года открыло официальное консульство в оккупированном Россией Крыму, украинские депутаты проголосовали за введение против страны секторальных санкций.

Аслунд выиграл суд у Коломойского

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский требовал опровергнуть заявления экономиста Андерса Аслунда в СМИ, что он "бандит и ограбил "ПриватБанк". Киевский апелляционный суд отменил решение суда предыдущей инстанции и отказал Коломойскому, заявив, что слова Аслунда являются оценочными суждениями, а не фактическими утверждениями.

Теги: пожар, санкции, Алексей Навальный, ВОЗ, Донбасс, Игорь Коломойский, Армения, Азербайджан, Никарагуа, вакцинация, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, Максим Степанов, Слуга народа, Дмитрий Разумков, летальное оружие, коронавирус, Эпицентр
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