Кулеба о санкциях США против Дубинского: Претензий к украинской власти тут не было, нет и не может быть

Сигналов со стороны Соединенных Штатов, что ситуация с введением санкций минфина США против ряда граждан Украины, в том числе нардепа от правящей партии "Слуга народа" Александра Дубинского, повлияет на сотрудничество Украины и США, не было. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба заявил, что Украина достойно вышла из ситуации с попытками втянуть ее "во внутриполитические американские дела" Фото: ЕРА

К украинской власти нет претензий в связи с введением санкций против ряда граждан Украины, в том числе против нардепа от правящей партии "Слуга народа" Александра Дубинского. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире канала ICTV 1 февраля.

"Никаких негативных индикаторов, сигналов не было ни в сегодняшнем разговоре [с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном], ни в нашей предыдущей коммуникации с США. В данном случае речь шла о действиях людей, связанных с интересами РФ. Претензий к украинской власти тут не было, нет и не может быть", – сказал министр.

Так он ответил на вопрос, не станут ли преградой стратегическому партнерству Украины и США санкции США, введенные за попытки вмешательства в выборы президента США в 2020 году.

Кулеба добавил: "В США очень положительно отмечают тот факт, что, несмотря на все попытки втянуть Украину во внутриполитические американские дела в последние годы, мы этого не сделали, сумели достойно выйти из ситуации. И сегодня мы с госсекретарем тоже об этом говорили и он это положительно отметил".

1 января США включили Дубинского в санкционный список. Под санкции также попали бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

По сообщениям минфина США, эти физлица связаны с народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году".

22 января Дубинский сообщил, что Monobank предложил закрыть его счета. Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк говорила в интервью "Украинской правде", что лица, против которых вводит санкции минфин США (список OFAC), автоматически попадают "в систему финансового мониторинга всех банков цивилизованного мира". Нацбанк Украины предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским.

Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году. Он жаловался на давление и клевету со стороны Центра противодействия коррупции (общественная организация обращалась в минфин США с призывом ввести санкции против нардепа).

Нардепы от "Слуги народа" решили исключить Дубинского из состава фракции большинства в парламенте.

Деркач в мае, июне, июле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.