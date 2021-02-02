Участие США в нормандском формате "точно не сделает счастливым" Путина – Кулеба

Количество участников переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате может быть изменено лишь консенсусным решением, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Россия может быть против присоединения США к переговорам.

Кулеба: Давайте помнить, что есть один человек в нормандском формате, которого участие США точно не сделает счастливым – это президент Российской Федерации Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сомневается, что США будут принимать участие в переговорном процессе по ситуации на Донбассе в нормандском формате. Такое мнение он выразил в эфире канала ICTV вечером 1 января.

"Что касается полноценного участия США в нормандском формате, то давайте помнить, что есть один человек в нормандском формате, которого такое участие точно не сделает счастливым – это президент Российской Федерации [Владимир Путин]. А формат не расширяется желаниями только отдельных участников. Он может быть изменен только консенсусом", – сказал Кулеба.

Вместе с тем он считает, что США будут активнее в вопросе урегулирования конфликта.

"Ни для кого не будет секретом, что с 2014 года США принимали активное участие в поддержке Украины против российской агрессии, и в попытках урегулировать конфликт и на Донбассе, и в вопросе незаконной оккупации Крыма. Поэтому я имею все основания чувствовать и предвидеть, что США будут еще активнее на этом треке, но в каком именно формате это будет происходить – это вопрос переговоров", – добавил глава МИД.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

О необходимости привлечь к переговорам Соединенные Штаты представители Украины заявляли еще в начале 2015 года. Пятый президент Украины Петр Порошенко говорил в 2017 году, что переговорный процесс координировали с США.

В октябре 2016 года президент Путин заявил, что Россия не против привлечения США в нормандский формат. После того, как действующий президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году подтвердил желание страны вовлечь в переговорный процесс США, спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что об участии американской стороны в переговорах по Донбассу "речь не идет".