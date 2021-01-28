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Советники глав государств "Нормандской четверки" провели встречу в формате видеоконференции

В Офисе президента Украины сообщили, что 27 января советники глав государств "Нормандской четверки" договорились продолжить консультации.

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В нормандском формате переговоры ведутся с участием представителей Украины, Франции, Германии и России
В нормандском формате переговоры ведутся с участием представителей Украины, Франции, Германии и России
Фото: depositphotos.com

Советники глав государств "Нормандской четверки" 27 января провели  встречу в формате видеоконференции. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Во время встречи стороны обсудили шаги, которые могли бы активизировать процесс установления мира на Донбассе, говорится в сообщении

"Договорились продолжить консультации на следующих встречах на уровне советников", – отметили в Офисе президента.

От Украины во встрече принял участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

12 января 2021 года в Берлине состоялись первые в этом году переговоры советников лидеров "Нормандской четверки". Встреча длилась более шести часов, на ней обсуждали реализацию решений парижского саммита. Следующие переговоры решили провести 22 января.

15 января Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора обсудили прошедшие 12 января переговоры советников. Как отметили в Офисе президента, обе стороны признали, что переговоры были непростыми, но конструктивными, и договорились об их продолжении.

Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, нормандский формат, саммит, конфликт, Андрей Ермак
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