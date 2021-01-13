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"Корабли лавировали, да так и не вылавировали". Кулеба о поведении России на переговорах о встрече лидеров "Нормандской четверки"

Россия ведет переговоры так, чтобы встреча лидеров Франции, Германии, России и Украины в формате "Нормандской четверки" откладывалась, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Кулеба поддерживает привлечение США к переговорам в нормандском формате
Кулеба поддерживает привлечение США к переговорам в нормандском формате
Фото: kmu.gov.ua

Франция и Германия заявили о готовности провести встречу лидеров "Нормандской четверки", однако Россия ведет переговоры так, чтобы эта встреча не состоялась. Об этом в интервью изданию "Обозреватель" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы постоянно работаем и настаиваем на проведении такой встречи. Есть готовность у Франции и Германии, но Россия по состоянию на сейчас ведет переговоры в таком стиле, чтобы эта встреча откладывалась", – сказал Кулеба.

По его словам, с Россией Украина ведет переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе на уровне советников глав государств "Нормандской четверки" и на заседаниях трехсторонней контактной группы в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ).

"Если свести их вместе, то в этих переговорах есть все: агрессия, хамство, лавирования. Описывая поведение России, невольно вспоминаешь известную скороговорку: "Корабли лавировали-лавировали, лавировали-лавировали, да так и не вылавировали", – отметил Кулеба.

Украинский министр поддерживает привлечение США к переговорам в нормандском формате, о чем идет речь еще с 2014 года, но, говорит, для этого требуется согласие всех участников переговорного процесса.

"Безусловно, еще более активная вовлеченность США в вопрос прекращения российской агрессии и деоккупации наших территорий будет очень полезной и эффективной. А вот в каком именно формате она может происходить – это вопрос дипломатии", – подчеркнул Кулеба.

12 января в Берлине состоялась встреча советников глав государств "Нормандской четверки", по ее итогам переговорщики не нашли окончательных решений, сообщил представитель России на переговорах, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак. Следующая встреча запланирована на 22 января.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

Теги: Россия, США, Германия, Донецк, Украина, Луганск, Франция, ОБСЕ, Берлин, Донбасс, Дмитрий Козак, Минск, переговоры, агрессия, Париж, Дмитрий Кулеба, советник, конфликт, дипломаты, президент, интервью, встреча, заседание
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