Это Россия довела Крым до ручки и создала там проблемы с водоснабжением – Кулеба

Украина будет рассматривать вопрос восстановления водоснабжения Крыма исключительно в контексте деоккупации полуострова, заявил в интервью СМИ министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Всю ответственность за ситуацию в оккупированном Крыму, в том числе за проблемы с водоснабжением на полуострове, несет государство-оккупант – Россия. Об этом в интервью изданию "Обозреватель" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В соответствии с международным правом, всю ответственность за ситуацию на оккупированной территории несет государство-оккупант. Это общее правило. Украина не несет ответственности за проблемы с водоснабжением в АР Крым и городе Севастополь. Попытки России превратить это в украинскую проблему, обвинять нас в "геноциде", обращаться в ООН абсолютно бесперспективны, – сказал Кулеба.

По его словам, обращение РФ по вопросу водоснабжения Крыма в международные организации "такие же успешные, как и обращение в Лигу Наций".

"Как говорил Остап Бендер: "Я буду жаловаться в Лигу Наций". Россияне создают информационный шум, пытаясь обвинить всех, но на самом деле винить можно только самих себя. Это Россия довела Крым до ручки и создала там проблемы с водоснабжением. Украина будет рассматривать его восстановление исключительно в контексте деоккупации полуострова", – отметил Кулеба.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию "Крым.Реалии", эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Аристов сообщил журналистам программы "Схемы" ("Радіо Свобода"), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что поставки пресной воды с материковой части Украины в оккупированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

30 декабря российский "глава" аннексированного полуострова Сергей Аксенов заявил, что опреснение воды – единственный гарантированный выход для решения проблемы водоснабжения Крыма, однако он станет возможным минимум через несколько лет.