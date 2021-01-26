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Нацбанк Украины предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским

Нацбанк Украины уведомил банки о введении Соединенными Штатами санкций против народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского и еще шести украинских граждан.

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США включили Дубинского в санкционный список 11 января
США включили Дубинского в санкционный список 11 января
Фото: Александр Дубинский / Facebook

Национальный банк Украины уведомил банки о санкциях, которые США ввели против народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского, и предупредил о рисках сотрудничества с подсанкционными лицами. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на письмо НБУ.

"Обращаем внимание на риски, связанные с осуществлением финансовых операций с лицами, включенными в [санкционный список США] OFAC SDN List, и считаем нужным предложить финансовым учреждениям принять надлежащие меры предосторожности с целью управления такими рисками", – говорится в письме.

Фото: liga.net
Фото: liga.net

11 января США включили в санкционный список 11 физических лиц и организаций из Украины. Под санкции, кроме Дубинского, попали бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко.

22 января Дубинский сообщил, что Monobank предложил закрыть его счета. Исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк говорила в интервью "Украинской правде", что лица, против которых вводит санкции минфин США (список OFAC), автоматически попадают "в систему финансового мониторинга всех банков цивилизованного мира".

"Я не уверена, что банки, например, в Российской Федерации или в Китае будут использовать список OFAC для того, чтобы мониторить своих клиентов. Но банки в странах ЕС, Швейцарии, Великобритании, Соединенных Штатах Америки и в Украине пользуются этим списком для того, чтобы определять клиентов с повышенным риском или необоснованно высоким риском. То есть попадание человека в этот список означает, что любым американским компаниям будет запрещено вообще иметь финансовые отношения с этим лицом, запрещено иметь финансовые отношения с компаниями, которые связаны с этим лицом", – рассказывала Каленюк.

По сообщениям минфина США, физлица, на которых наложили ограничения, связаны с Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году". Вместе с Деркачем санкции ввели еще против троих россиян – Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой, сотрудников российского Агентства интернет-исследований (более известного как "фабрика троллей").

Дубинский отрицает, что совместно с Деркачем пытался повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Деркач в маеиюнеиюле и сентябре опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и новоизбранным президентом США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

25 января состоялось заседание фракции "Слуга народа", где, в частности, обсуждали и вопрос Дубинского. По данным СМИ, президент Украины Владимир Зеленский на заседании парламентской фракции предложил Дубинскому выйти из ее состава, но тот не согласился.

Дубинский жаловался на давление и клевету со стороны Центра противодействия коррупции (общественная организация обращалась в минфин США с призывом ввести санкции против нардепа).

Теги: США, Украина, санкции, Александр Дубинский, Слуга народа
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