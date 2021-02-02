Медведев недоволен Twitter: "одному его знакомому" соцсеть предложила подписаться на Навального

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев счел "политической позицией" рекомендацию Twitter подписаться на российского оппозиционера Алексея Навального при регистрации в соцсети.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ выразил свое недовольство тем, что Twitter может рекомендовать россиянам подписаться на оппозиционного политика Алексея Навального.

Об этом Медведев заявил, рассказывая о "любопытном, совсем недавнем" случае с его знакомым, запись беседы обнародовали на YouTube-канале ТАСС 1 февраля.

"Я наблюдал, как один мой знакомый регистрируется в Twitter. И при регистрации там всегда задается вопрос: что вам интересно, что бы вы хотели смотреть, какую информацию получать. Но, он там поставил, по-моему, музеи, театры, искусство. Именно в такой сфере. Сразу же вывалился список людей, на которых ему рекомендуют подписаться с учетом российского происхождения заявителя для создания аккаунта. Кто там первым был? Алексей Навальный", – сказал Медведев.

Он назвал подбор рекомендаций "политической позицией" соцсети.

"Мне кажется, что это абсолютно политизированная, абсолютно циничная позиция, да еще и связанная со вмешательством во внутренние дела другого государства", – заявил Медведев.

Все было хорошо пока Твиттер не посоветовал Алексея Навального pic.twitter.com/Bxg3haWi2R — анатолий ноготочки (@A_Kapustin) February 1, 2021

Российский журналист Дмитрий Козелев сообщил в Twitter, что "попробовал пройти путем друга Медведева" и зарегистрировать новый аккаунт.

Согласно скриншотам, которые он обнародовал, при выборе музыки, искусства и культуры среди интересов во время регистрации соцсеть действительно предлагает подписаться на Навального. Далее в списке идут паблик "Ужасные мемы" и аккаунт издания "Медуза".

Попробовал пройти путём друга Дмитрия Медведева, зарегистрировал новый аккаунт в Твиттере и выбрал «культурные» интересы. Действительно — рекомендовали Навального. А также аккаунт «ужасные мемы». pic.twitter.com/yuJr1JB6jo — Dmitry Kolezev (@kolezev) February 1, 2021

Навальный сейчас под арестом.

С августа 2020 года он проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.

17 января 2021 года Навальный вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления. Политик был в коме 18 дней. После возвращения в РФ его сразу же задержали по делу "Ив Роше" и отправили под арест на 30 суток.

Еще в 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь не делал этого, так как был на лечении в Германии. Теперь условный срок ему могут заменить на реальный.

23 января по всей России прошли акции протеста в поддержку Навального. В штабе политика заявили, что в митингах по всей стране участвовали 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

31 января в РФ прошли новые акции протеста, по данным соратников Навального, в общей сложности на улицы страны вышло 200−300 тыс. человек в 140 городах, писали "Открытые медиа". По информации правозащитников, на них задержали более 5 тыс. человек. Среди задержанных было почти 100 журналистов и жена Навального Юлия. Вечером Навальную отпустили из полиции.