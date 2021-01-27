Гордон: Мне бы хотелось, чтобы протестующие в РФ несли плакаты "Отдайте Крым и Донбасс Украине, вы их украли"

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон заявил, что хотел бы, чтобы действующий президент Владимир Путин покинул свой пост, но не очаровывается фигурой лидера российского оппозиции Алексея Навального, поскольку "этот вариант может быть для Украины еще почище Путина".

Гордон: Я бы очень хотел, чтобы Путина и его команды не было у власти, чтобы РФ вернула Украине, то, что украла, – Крым и Донбасс Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала "Украина 24" 26 января, что ему хотелось бы, чтобы россияне, которые сейчас выходят на протесты, публично выступили за возвращение оккупированных территорий Украине.

"Многие люди [23 января] вышли не за [арестованного российского оппозиционера Алексея] Навального. Они вышли против [президента РФ Владимира] Путина, против устройства российского, против этой несправедливости, которая творится. Мне бы хотелось, конечно, чтобы помимо того, за что они вышли сейчас, они бы еще несли плакаты "Отдайте Крым и Донбасс Украине, вы их украли". Надеюсь, до этого дойдет", – сказал журналист.

По словам Гордона, он не ожидал, что протесты будут массовыми.

"Когда Навальный позвал людей на протесты, я здесь в студии сказал, что в Москве выйдет не более 5 тыс. человек. Из чего я исходил? Из того, что россияне все-таки инфантильны. Уж сколько их бьют, а они как-то не сильно протестуют. Я думал, что не пойдут: холодно, Навальный – неоднозначная фигура", – отметил журналист.

При этом, подчеркнул Гордон, украинцы и россияне очень отличаются друг от друга.

"У нас уже установили бы палатки, у нас люди уже не расходились бы ночью, жгли бы костры, а то и шины. У нас, если бы ОМОН вздумал бить людей, получил бы в ответ. Это так было бы у нас. Я не подстрекаю, заметьте, это внутреннее дело РФ, я не хоче вмешиваться в дела другой страны. Но, повторю еще раз, я бы очень хотел, чтобы Путина и его команды не было у власти, чтобы РФ вернула Украине, то, что украла, – Крым и Донбасс. Поэтому словесно я готов поддерживать кого угодно", – озвучил свою позицию журналист.

Он объяснил, что не очаровывается фигурой лидера российского оппозиции Навального.

"Лично для меня Навальный не представляется фигурой, где я бы сказал: "Ах, какой класс!", как я бы сказал про [убитого российского оппозиционера Бориса] Немцова", – отметил Гордон.

Журналист перечислил, что он считает плюсами и минусами Навального.

"Он дерзкий, решительный, стойкий, мужественный (я не знаю политиков в России, чтобы так приехали на заклание), системный, четкий, идейный. Борец. Это его плюсы, – сказал Гордон. – Минусы. Я не знаю, какие у него взгляды в плане русского национализма, потому что он происходит из русских националистов. Второе. Я очень хотел бы, чтобы он сказал: "Если я стану президентом России, Крым и Донбасс я отдам Украине, потому что Крым и Донбасс – это Украина". Но он ничего не говорит по этому поводу, что бы меня в данном случае восхитило".

Гордон сказал, что его также смущает возможный источник данных для расследований фонда Навального.

"У меня вопрос: с кем он периодически работает? Понятно, что он работает с врагами Путина, или с врагами [бывшего премьер-министра Дмитрия] Медведева, или кого-то еще, о ком он публиковал громкие расследования. Но кто эти люди? Это одна из башен Кремля, которая хочет убрать Путина с помощью Навального? Я не возражаю. Я за то, чтобы убрать Путина. Я за это однозначно. Но я не за то, чтобы Навальный стал президентом. Этот вариант может быть для Украины еще почище Путина", – сказал журналист.

Гордон сказал, что думает так потому, что Путин уже "сытый", а Навальный – "молодой, голодный, дерзкий".

"Поймите меня правильно: я не хочу сказать, что Навальный – это минус, но я не хочу сказать, что Навальный – это однозначный плюс. Я анализирую вслух и пытаюсь быть объективным. Я не знаком с Навальным, но склоняю голову перед его мужеством. Я люблю людей действия, а он, конечно, человек действия, революционер", – отметил журналист.

Юрист Навальный занимается политической деятельностью в РФ с начала 2000-х. Он был членом партии "Яблоко", учредителем национал-демократического движения "Народ". В 2013 году политик баллотировался в мэры Москвы. С 27,24% голосов он занял второе место, уступив Сергею Собянину. В 2016 году заявил о намерении баллотироваться в президенты РФ на выборах 2018 года, но ЦИК отказал ему в регистрации.

На выборах 2018 года победу одержал действующий президент РФ Путин. Он руководит Россией 20 лет. В 2000 году Путин впервые был избран на пост президента РФ. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вернулся на должность президента. Следующие президентские выборы в России должны состояться в 2024 году.

Сейчас Навальный находится под арестом по делу "Ив Роше". В 2014 году в рамках этого дела оппозиционер получил 3,5 года условно и до 29 декабря 2020-го находился на испытательном сроке. Он должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы Федеральной службы исполнения наказаний, однако с августа по январь пробыл в Германии, где проходил лечение после отравления нервно-паралитическим агентом "Новичок". Теперь условный срок ему могут заменить на реальный. Навальный считает, что его отравили сотрудники ФСБ РФ по приказу Путина.

23 января по всей России прошли многотысячные акции протеста сторонников Навального. В штабе политика заявили, что в митингах участвовало 250–300 тыс. человек. Задержали, по данным правозащитников, более 3,6 тыс. человек в 125 городах, в том числе почти 200 несовершеннолетних.

Команда Навального анонсировала на 31 января новые акции протеста.