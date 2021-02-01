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Медведев: Россия готова к отключению от интернета, если у кого-то за океаном совсем снесет голову

Россия технологически и законодательно готова к автономной работе российского сегмента интернета, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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Медведев не видит предпосылок для отключения России от интернета в ближайшее время, так как "это обоюдоострое оружие"
Медведев не видит предпосылок для отключения России от интернета в ближайшее время, так как "это обоюдоострое оружие"
Фото: EPA

У России есть ресурсы и технологии для того, чтобы отключиться от интернета, заявил экс-президент, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в комментарии российским СМИ. Об этом пишет агентство "Интерфакс".

Он отметил, что "ключевые права на управление" интернетом находятся в Соединенных Штатах Америки и что Россия готова к тому, что "если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову", ее могут отключить от интернета, "именно потому что ключи от этого ларчика находятся за океаном".

Политик подчеркнул, что России поступают "постоянные угрозы" отключения от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, и РФ создала свою систему передачи информации, чтобы можно было обмениваться электронными сообщениями, если это произойдет. То же самое, по его словам, потенциально может произойти и с интернетом, и тогда у РФ не будет доступа к основным узлам этой сети. 

Медведев заявил, что у России есть план действий для этой ситуации, и напомнил, что для страховки от подобных рисков был принят закон о российском сегменте интернета. Он подчеркнул, что как законодательно, так и технологически все готово для того, чтобы российский сегмент сети работал автономно.

В то же время политик признал, что даже если этот закон вступит в силу, это "создаст большие проблемы", и этого бы "очень не хотелось". По его мнению, признаков такой ситуации пока нет, "потому что это же обоюдоострое оружие".

Медведев добавил, что в настоящее время в России действуют все социальные сети. Однако, предупредил он, "если социальные сети ведут себя недружественным образом, если они не хотят публиковать российскую информацию, если они занимают какую-то очевидно недружественную позицию в отношении страны", то у РФ есть возможность повлиять на них. В частности, по его словам, может быть принято решение о приостановке работы или замедлении трафика. 

31 января, во время массовых протестов в РФ в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, пользователи сообщали о проблемах с мобильным интернетом в крупных городах.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, интернет, социальные сети, SWIFT, технологии
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