Юрист одного из крупных интернет-провайдеров получит срок за госизмену – Офис генпрокурора Украины

Владелец украинского провайдера интернет-услуг вместе с юристом подключали телекоммуникационные сети к системе оперативно-розыскных мероприятий, которая собирает информацию в интересах ФСБ страны-оккупанта, рассказали в Офисе генерального прокурора Украины.

Юриста одной из крупных украинских компаний, предоставляющих услуги интернет, будут судить за государственную измену, совершенную по предварительному сговору группой лиц. Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины 26 января.

Владелец украинской компании, которая предоставляет IT-услуги для крупных корпоративных клиентов, по предварительному сговору с юристом и при содействии гражданина России подключили телекоммуникационные сети к системе оперативно-розыскных мероприятий. Эта система отслеживает и хранит конфиденциальные данные пользователей в сети интернет на территории полуострова Крым в интересах ФСБ страны-оккупанта, рассказали в ведомстве.

Размещение такого оборудования позволяет проводить оперативно-розыскные мероприятия, сохранять информацию и предоставляет подразделениям ФСБ РФ доступ к местонахождению и содержанию общения абонентов в оккупированном Крыму. Спецслужбы таким образом будут выявлять и преследовать не согласных с изменением границ территории Украины и оккупацией Крыма, заявил Офис генпрокурора.

IT-компания предоставила доступ к сети аппаратно-программного комплекса "Ревизор", предназначенного для блокировки доступа к информационным ресурсам, контента и сайтов в сети интернет, перечень которых определен "Роскомнадзором", в том числе к официальным государственным информационным ресурсам Украины. Действия обвиняемого способствовали блокированию на территории полуострова Крым доступа к украинским сайтам, говорится в сообщении.

Действия юриста компании-провайдера классифицированы по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

"Материалы по владельцу компании, который предоставлял иностранной организации помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, выделены в отдельное производство", – рассказали в пресс-центре

Досудебное расследование приостановили в связи с розыском подозреваемого. Обвинительный акт в отношении еще одного соучастника направили в суд в июне 2020 года.