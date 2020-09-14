СБУ заблокировала провайдера, который предоставлял бесплатный интернет для ОРЛО

Благодаря заблокированному провайдеру боевики в отдельных районах Луганской области имели доступ к качественному интернету и осуществляли киберпреступления под видом украинских пользователей, сообщает пресс-служба СБУ.

Во время обысков в помещении фирмы правоохранители обнаружили спецтехнику и электронные носители информации Фото: ssu.gov.ua

СБУ заблокировала деятельность интернет-провайдера, который предоставлял бесплатный трафик на оккупированную территорию Луганской области. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что частный предприниматель является собственником фирм по предоставлению интернет-услуг в Черкасской области и на временно оккупированной территории. Используя специальное техническое оборудование, он организовал маршрутизацию трафика по закрытым каналам к террористической организации "ЛНР".

По данным СБУ, за возможность вести бизнес злоумышленник предоставлял бесплатный интернет оккупационным администрациям, учреждениям, организациям, военизированным формированием и "прокуратуре" так называемой "ЛНР". Сепаратисты получили возможность не только свободно пользоваться качественным интернетом, но и осуществлять киберпреступления под видом украинских пользователей.

Правоохранители задержали владельца интернет-провайдера в Харькове после возвращения со временно оккупированной территории.

Во время обысков в помещении фирмы правоохранители обнаружили спецтехнику, электронные носители информации, документы, подтверждающие осуществление противоправной деятельности.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации). Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до двух месяцев без права внесения залога.