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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия передала боевикам на Донбассе отремонтированную военную технику и партию беспилотников

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск наращивает боеспособность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК за счет отремонтированной военной техники и беспилотников, поступающих сепаратистам через неконтролируемые участки российско-украинской границы.

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Россия поддерживает конфликт на Донбассе с 2014 года
Россия поддерживает конфликт на Донбассе с 2014 года
Фото: ЕРА

Россия продолжает поставлять на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей через неконтролируемые Украиной участки границы вооружение, военную технику и имущество военного назначения. Об этом сообщило Министерство обороны Украины со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

В течение последних двух недель в соединения и части российских оккупационных войск доставлено 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса.

Также грузовиками с территории РФ завезена очередная партия беспилотных летательных аппаратов, оснащенных современными системами видеонаблюдения.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Трехсторонняя контактная группа 22 июля 2020 года согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, оккупация, Министерство обороны Украины, вооружение, разведка, агрессия, сепаратисты, боевики, беспилотники, ЛДНР
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