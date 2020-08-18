Россия передала боевикам на Донбассе отремонтированную военную технику и партию беспилотников

Россия продолжает поставлять на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей через неконтролируемые Украиной участки границы вооружение, военную технику и имущество военного назначения. Об этом сообщило Министерство обороны Украины со ссылкой на информацию Главного управления разведки.
В течение последних двух недель в соединения и части российских оккупационных войск доставлено 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса.
Также грузовиками с территории РФ завезена очередная партия беспилотных летательных аппаратов, оснащенных современными системами видеонаблюдения.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Трехсторонняя контактная группа 22 июля 2020 года согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.
Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.