Россия передала боевикам на Донбассе отремонтированную военную технику и партию беспилотников

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск наращивает боеспособность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК за счет отремонтированной военной техники и беспилотников, поступающих сепаратистам через неконтролируемые участки российско-украинской границы.

Россия поддерживает конфликт на Донбассе с 2014 года Фото: ЕРА

Россия продолжает поставлять на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей через неконтролируемые Украиной участки границы вооружение, военную технику и имущество военного назначения. Об этом сообщило Министерство обороны Украины со ссылкой на информацию Главного управления разведки.

В течение последних двух недель в соединения и части российских оккупационных войск доставлено 20 единиц боевой техники, восстановленной и модернизированной на предприятиях российского военно-промышленного комплекса.

Также грузовиками с территории РФ завезена очередная партия беспилотных летательных аппаратов, оснащенных современными системами видеонаблюдения.