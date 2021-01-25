Продвигали идеи "русского мира" и призывали к отделению Закарпаться. СБУ заявила о разоблачении управляемых из РФ интернет-агитаторов

Члены сети интернет-агитаторов, которая управлялась из России, разоблачены в Херсонской, Полтавской, Днепропетровской и Закарпатской областях, сообщила Служба безопасности Украины.

Служба безопасности Украины разоблачила сеть интернет-агитаторов, которые действовали в Днепропетровской, Херсонской, Полтавской и Закарпатской областях. Об этом пресс-центр СБУ сообщил 25 января.

По данным следствия, сеть управлялась из России.

"По заданию российских кураторов злоумышленники скоординировано распространяли в соцсетях материалы с призывами к нарушению территориальной целостности и конституционного строя нашей страны, разжиганию межнациональной розни. Так, в Днепропетровской области оперативники спецслужбы установили личность уроженца Донецка, распространявшего материалы в поддержку аннексии Автономной Республики Крым и оккупации ОРДЛО, призывавшего к физическому уничтожению мифических "украинских фашистов" и продвигавшего идеи "русского мира". Во время санкционированного обыска по месту жительства интернет-агитатора изъята компьютерная техника и средства связи с доказательствами противоправной деятельности", – говорится в сообщении.

СБУ также разоблачила жителя Олешек, который, по данным следствия, распространял в одной из запрещенных соцсетей антиукраинские материалы, оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины и призывал к отделению центральных, южных и восточных областей и присоединению их к России.

"Агитатор из Берегово в Закарпатье, как установила СБУ, создал ряд аккаунтов в социальных сетях, через которые распространял агитационные призывы к нарушению территориальной целостности Украины. В частности, призывал граждан поддержать отделение Закарпатской области от нашего государства", – отметили в пресс-службе.

Еще одну женщину разоблачили в Горишних Плавнях Полтавской области. По данным СБУ, она на персональной странице в запрещенной соцсети размещала публикации с пропагандой сепаратизма и призывами к изменению границ Украины. Женщина участвовала в деятельности более 20 сообществ антиукраинского направления, которые охватывали аудиторию более 100 тыс. пользователей.

"Киберспециалисты отмечают, что активизация сети интернет-агитаторов совпадает с так называемыми "тарифными протестами". Установлено, что по заказу иностранных кураторов фигуранты подстрекали пользователей соцсетей к участию в акциях протеста и нарушению общественного порядка", – заявили в СБУ.

Действия подозреваемых квалифицированы по ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).