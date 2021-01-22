СБУ поймала в Кропивницком агента ФСБ. Он собирал информацию о подразделениях ВСУ

Мужчина собирал и передавал России информацию о военнослужащих одного из подразделений Вооруженных сил Украины и представителях местных органов власти, сообщила Служба безопасности Украины.

У задержанного изъяли компьютерную технику и мобильные терминалы Фото :ssu.gov.ua (архив)

Контрразведчики Службы безопасности Украины сообщили о разоблачении в Кропивницком агента Федеральной службы безопасности России. Об этом рассказала пресс-служба СБУ 22 января.

По информации сотрудников службы, агент собирал и передавал РФ информацию о военнослужащих одного из подразделений Вооруженных сил Украины и представителях местных органов власти.

Оперативники рассказали, что обвиняемый руководил ячейкой запрещенной в Украине коммунистической партии. К своей деятельности он привлек близкую родственницу и еще одного жителя Кропивницкого.

Правоохранители обыскали место жительства фигуранта, изъяли компьютерную технику и мобильные терминалы. Это оборудование он использовал для сбора и передачи разведывательной информации, добавили в СБУ.

Мужчине объявили подозрение по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.