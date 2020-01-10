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СБУ заочно сообщила о подозрении гражданину РФ, который создал ряд провокативных интернет-ресурсов

По данным Службы безопасности Украины, гражданин России Сергей Жук создал в соцсетях несколько сообществ, где от имени патриотических сил размещал провокационные материалы.

СБУ заочно сообщила о подозрении Жуку
СБУ заочно сообщила о подозрении Жуку
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины объявила о подозрении россиянину Сергею Жуку, который, по версии следствия, создал ряд провокативных интернет-ресурсов для дестабилизации ситуации в Украине. Об этом пресс-центр СБУ сообщил 9 января.

По данным СБУ, Жук действовал по заданию российских спецслужб.

"Жук по заданию кураторов зарегистрировал в сети несколько псевдорадикальних сообществ, в частности "Украинские национал-патриоты", "Верховная Рада девятого созыва", "Правда об АТО и о Майдане". На них он якобы от имени патриотических сил размещал провокационные материалы. Специалисты Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ собрали доказательную базу и подтвердили причастность спецслужб РФ к использованию этих ресурсов как механизма гибридной агрессии против Украины", – говорится в сообщении.

После обращения СБУ администрации нескольких соцсетей прекратили функционирование ресурсов.

Гражданину РФ заочно сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) и ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. 

Следствие намерено объявить Жука в розыск.

Теги: интернет, СБУ, ФСБ, соцсети
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