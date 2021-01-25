В СБУ предупредили об угрозе вторжения России

Россия постоянно проводит масштабные военные учения и усиливает наступательный потенциал возле границы с Украиной, сообщила Служба безопасности Украины.

Служба безопасности Украины сообщила об угрозе российского вторжения в Украину в ответ на запрос "Радіо Свобода" о целях и сценариях осенних учений украинских силовых структур в Херсонской области в районе Северо-Крымского канала, Каховской гидроэлектростанции и Каховского судоходного шлюза.

"Усиливаются группировки вооруженных сил Российской Федерации и их наступательный потенциал, регулярно проводятся масштабные военные учения вблизи государственной границы Украины, что свидетельствует о сохранении угрозы военного вторжения. Растет милитаризация временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя", – подчеркнули в СБУ.