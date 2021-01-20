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Линде попытается разрешить конфликт с РФ с соблюдением принципа целостности Украины, включая Крым

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – не враг Украине, заявила в интервью изданию "Европейская правда" ее председатель Анн Линде.

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ОБСЕ будет обсуждать вопрос аннексии Крыма, даже если Россия против, заверила Линде
ОБСЕ будет обсуждать вопрос аннексии Крыма, даже если Россия против, заверила Линде
Фото: EPA

Новая глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анн Линде попытается разрешить конфликт России с Украиной с соблюдением принципа целостности и единства Украины. О приоритетах своего председательства в ОБСЕ Анн Линде рассказала в интервью "Европейской правде".

Журналист издания спросил Линде, сможет ли шведское председательство в ОБСЕ что-то изменить на седьмой год войны России против Украины.

"Это приоритет моего председательства – попытаться разрешить конфликт или хотя бы сделать шаг к его разрешению, не отступая от принципа всеобъемлющей безопасности. И, конечно же, обязательным является соблюдение принципа целостности и единства Украины, включая украинский Крым и Севастополь", – ответила глава ОБСЕ.

Несмотря на то, что ОБСЕ – консенсусная организация, вопрос Крыма будет в ней обсуждаться, даже если Россия против, заверила Линде.

"Крым будет обсуждаться! Мы считаем АР Крым и Севастополь частями Украины. И у России нет права вето в отношении таких дискуссий. Потому что это часть европейской безопасности и это вопрос принципов, вокруг которых сформирована ОБСЕ", – сказала председатель ОБСЕ.

Линде отметила, что для разрешения конфликта между двумя странами будет использовать наработки предыдущих председательств в ОБСЕ, в частности нормандский формат и трехстороннюю контактную группу.

"ОБСЕ – не враг. Мы стараемся помочь, – обратилась Линде ко всем, у кого организация ассоциируется с нежеланием видеть нарушения со стороны россиян. – Не было бы здесь ОБСЕ – не было бы помощи. А направлять свое разочарование против организации, которая пытается что-то сделать, – это абсолютно ошибочный путь".

На заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене 14 января Линде заявляла, что кризис в Украине и вокруг нее остается "наиболее вопиющим примером нарушений наших общих обязательств и международного права". По ее мнению, мирное урегулирование конфликта в Украине должно происходить в пределах ее международно признанных границ, включая оккупированный Россией Крым.

1 января Линде возглавила ОБСЕ на один год. Она подчеркнула, что в повестке дня в начале 2021 года будут вопросы урегулирования конфликтов и кризисов в странах зоны ОБСЕ, в частности в Беларуси и Украине, а также вокруг Нагорного Карабаха, которые требуют постоянного внимания со стороны организации.

19–20 января Линде с рабочим визитом посетила Киев. Первый зарубежный визит главы ОБСЕ именно в Украину свидетельствует о ее приоритетах на 2021 год, отмечал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Теги: Россия, Крым, Украина, ОБСЕ, Севастополь, переговоры, агрессия, аннексия, вторжение, Дмитрий Кулеба, нормандский формат, конфликт, интервью, нарушение, границы, Анн Линде
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