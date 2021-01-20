Украине не следует силой возвращать Донбасс по примеру Карабаха – глава ОБСЕ

Новый председатель ОБСЕ Анн Линде считает, что Украине никогда не стоит забывать о Крыме и Донбассе, но насильно, как это сделал Азербайджан в Нагорном Карабахе, устойчивый мир не установить, заявила Линде в интервью изданию "Европейская правда".

Линде категорически отрицает мнение, что конфликт на Донбассе или в Крыму является "замороженным" Фото: EPA

По примеру политики Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха Украине никогда не следует забывать об аннексированном Крыме и оккупированных территориях Донбасса, но силой возвращать территории не стоит. Об этом в интервью "Европейской правде" заявила председатель ОБСЕ Анн Линде.

Журналист издания спросил Линде, может ли быть примером для Украины действия Азербайджана, который никогда не оставлял идею возвращения Нагорного Карабаха – и в итоге вернул его силой.

"Да – в том смысле, что вам также никогда не стоит забывать о Крыме и Донбассе. Но нет в том смысле, что силу никогда не следует применять, потому что насильно устойчивый мир не установить. И недаром по тому же Нагорному Карабаху между сторонами нет мирного соглашения", – сказала глава ОБСЕ.

Линде категорически отрицает мнение, что конфликт на Донбассе или в Крыму является "замороженным".

"Потому что это будет означать, что вы сдались и не считаете возможным его решить… Ведь трехсторонняя контактная группа или нормандский формат до сих пор действуют, пытаются найти решение", – отметила глава ОБСЕ.

1 января Линде возглавила ОБСЕ на один год. Она подчеркнула, что в повестке дня в начале 2021 года будут вопросы урегулирования конфликтов и кризисов в странах зоны ОБСЕ, в частности в Беларуси и Украине, а также вокруг Нагорного Карабаха, которые требуют постоянного внимания со стороны организации.

19–20 января Линде с рабочим визитом посетила Киев. Первая зарубежная поездка главы ОБСЕ именно в Украину свидетельствует о ее приоритетах на 2021 год, отмечал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки“ (Украина – Германия – Франция – Россия).