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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Одессе моряков незаконно переправляли через госграницу в оккупированный Крым – СБУ

Организовало схему руководство одной из международных групп морских компаний, сообщают в СБУ.

Правоохранители провели 12 обысков в помещениях и на судах международной группы морских компаний
Правоохранители провели 12 обысков в помещениях и на судах международной группы морских компаний
Фото: Управління Служби безпеки України в Одеській області / Facebook

Служба безопасности Украины выявила и блокировала в Одессе схему незаконной переправки моряков через государственную границу на временно оккупированную территорию АР Крым, заявляет пресс-центр СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что организовало схему руководство одной из международных групп морских компаний. Они длительное время нанимали на свои суда украинских моряков. Затем буксиры компании незаконно отправлялись в оккупированный Крым и после выполнения работ возвращались в украинские порты. Таким образом, моряки нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее.

В рамках уголовного производства, начатого по статье "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", правоохранители провели 12 обысков в помещениях и на судах группы компаний. Во время следственных действий изъяты судовая документация, компьютерная техника и флеш-накопители, договоры, в том числе заключенные с резидентами РФ, почти 20 печатей частных коммерческих структур, документы по фрахту буксиров.

Обнаруженные улики указывают на организацию группой компаний незаконных каналов направления моряков на работу в закрытых портах Украины в оккупированном Крыму, отмечают в СБУ.

https://www.facebook.com/sbu.odessa/posts/2797558760500638

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим.

Теги: Крым, Одесса, граница, обыск, моряки, Служба безопасности Украины
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