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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Одесский судья снял арест с судна, которое незаконно добывало песок в Крыму. Теперь судью лишили доплат к зарплате

13 мая этого года Приморский суд Одессы отменил решение об аресте судна, которое незаконно добывало песок в оккупированном Россией Крыму. Против судьи Анатолия Деруса, принявшего такое решение, открыли дело и постановили вынести ему строгий выговор и лишить доплат на три месяца, отмечает "Украинская правда".

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16 мая судно арестовали повторно
16 мая судно арестовали повторно
Фото: depositphotos.com

Высший совет правосудия забрал доплаты на три месяца у судьи, который отменил арест судна по делу о незаконной добыче песка в оккупированном Россией Крыму. Об этом сообщается в решении ВСП (.doc), опубликованном на сайте ведомства.

Согласно документу, судью Приморского районного суда города Одессы Анатолия Деруса решили привлечь к ответственности в виде строгого выговора. Также его лишили доплат к окладу на три месяца.

"Украинская правда" отмечает, что дело против судьи открывали по жалобе прокурора Автономной Республики Крым Игоря Поночовного. Он настаивал, что Дерус нарушил правила подсудности в деле об аресте судна, которое незаконно добывало песок в оккупированном Крыму. Поночовный заявлял, что арест имущества нужно было рассматривать там, где расположен орган следствия, то есть в Херсонской области.

В прокуратуре "Украинской правде" подтвердили, что решение ВСП по судье касается именно отмены ареста судна.

Судно, о котором шла речь в деле, арестовали 16 июля 2018 года, сообщал Офис генпрокурора. Согласно экспертизе, оно своими действиями нанесло убытков на 140 млн грн. Однако 13 мая 2020 года арест сняли. Из-за этого прокуратура Автономной Республики Крым открыла производство по факту вынесения судьей заведомо неправосудного решения.

16 мая судно арестовали повторно.

Весной 2014 года после незаконного референдума Россия оккупировала украинский полуостров Крым. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Крым, Одесса, добыча песка, Высший совет правосудия
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