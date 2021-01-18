"Чтобы охранять украденное". Джемилев объяснил, зачем РФ превратила Крым в военную базу

Милитаризацией оккупированного ею Крыма Россия нагнетает "военный психоз", считает лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Россия отправила в оккупированный ею Крым "огромное" количество войск. Об этом лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил "Телеграфу" в интервью, которое было опубликовано 18 января.

Так он прокомментировал информацию Ассоциации реинтеграции Крыма о том, что "Россия превратила украинский полуостров в военную базу".

"Действительно, чтобы охранять украденное, Россия напичкала Крым всеми видами своего вооружения и загнала туда огромное количество войск. Генассамблея ООН, ОБСЕ неоднократно принимали резолюции с требованием прекратить милитаризацию Крыма, вывести оттуда свои войска и вообще прекратить оккупацию", – сказал Джемилев.

Он считает, что невыполнение Россией этих резолюций и еще большее нагнетание "военного психоза вовсе не означает, что они были приняты впустую".

"Невыполненные резолюции являются веским основанием для продолжения и усиления экономических санкций против страны-агрессора. Кроме того, наращивание Россией военного потенциала вынуждает западные страны к ответным действиям в этой сфере. А гонка вооружений, кстати, это как раз то, что развалило в свое время СССР. Экономика Союза, как и нынешней РФ, в основном держалась на продаже природных ресурсов", – объяснил лидер крымскотатарского народа.

Джемилев подчеркнул, что ВВП РФ "составляет лишь около 80% ВВП Италии, которая по площади в 56 раз меньше площади России".

"Правда, Россия значительно экономит за счет того, что на одного военнослужащего тратит в пять раз меньше, чем страны НАТО. Но все равно, разрыв в потенциале несопоставимый. Так что руководство России нынешним своим поведением, полагаю, довольно быстрыми шагами приближает свою страну к участи ушедшего в небытие Советского Союза", – отметил он.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В августе 2020 года первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова говорила, что главной угрозой для оккупированного полуострова является российская милитаризация.