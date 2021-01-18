ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Чтобы охранять украденное". Джемилев объяснил, зачем РФ превратила Крым в военную базу

Милитаризацией оккупированного ею Крыма Россия нагнетает "военный психоз", считает лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия оккупировала Крым весной 2014 года
Россия оккупировала Крым весной 2014 года
Фото: krymr.com

Россия отправила в оккупированный ею Крым "огромное" количество войск. Об этом лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил "Телеграфу" в интервью, которое было опубликовано 18 января.

Так он прокомментировал информацию Ассоциации реинтеграции Крыма о том, что "Россия превратила украинский полуостров в военную базу".

"Действительно, чтобы охранять украденное, Россия напичкала Крым всеми видами своего вооружения и загнала туда огромное количество войск. Генассамблея ООН, ОБСЕ неоднократно принимали резолюции с требованием прекратить милитаризацию Крыма, вывести оттуда свои войска и вообще прекратить оккупацию", – сказал Джемилев.

Он считает, что невыполнение Россией этих резолюций и еще большее нагнетание "военного психоза вовсе не означает, что они были приняты впустую".

"Невыполненные резолюции являются веским основанием для продолжения и усиления экономических санкций против страны-агрессора. Кроме того, наращивание Россией военного потенциала вынуждает западные страны к ответным действиям в этой сфере. А гонка вооружений, кстати, это как раз то, что развалило в свое время СССР. Экономика Союза, как и нынешней РФ, в основном держалась на продаже природных ресурсов", – объяснил лидер крымскотатарского народа.

Джемилев подчеркнул, что ВВП РФ "составляет лишь около 80% ВВП Италии, которая по площади в 56 раз меньше площади России".

"Правда, Россия значительно экономит за счет того, что на одного военнослужащего тратит в пять раз меньше, чем страны НАТО. Но все равно, разрыв в потенциале несопоставимый. Так что руководство России нынешним своим поведением, полагаю, довольно быстрыми шагами приближает свою страну к участи ушедшего в небытие Советского Союза", – отметил он.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В августе 2020 года первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова говорила, что главной угрозой для оккупированного полуострова является российская милитаризация.

Теги: Россия, Крым, СССР, санкции, ВВП, Мустафа Джемилев, военные, оккупация, вооружение, аннексия, резолюция, гонка вооружений, войска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
"Такой миленький пухляк". Собчак показала четырехлетнего сына с льдинами на голове и в руках
"Такой миленький пухляк". Собчак показала четырехлетнего сына с льдинами на голове и в руках
Jerry Heil рассказала о проблемах со здоровьем
Jerry Heil рассказала о проблемах со здоровьем
Дочь принца Уильяма определилась с будущей профессией – СМИ
Дочь принца Уильяма определилась с будущей профессией – СМИ
  De Una Vez. Гомес выпустила фантазийный клип. Видео
  De Una Vez. Гомес выпустила фантазийный клип. Видео
Вдова Грачевского рассказала о своих чувствах к мужу
Вдова Грачевского рассказала о своих чувствах к мужу
Победительница "МастерШеф 2" Глинская как определить качественный шоколад
Победительница "МастерШеф 2" Глинская как определить качественный шоколад
Представитель Алибасова заявил, что шоумен находится взаперти и нуждается в помощи
Представитель Алибасова заявил, что шоумен находится взаперти и нуждается в помощи
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
"Какой любящий взгляд у супруга". Alyosha показала в сети, что делает с мужем на отдыхе, пока их не видят дети
"Какой любящий взгляд у супруга". Alyosha показала в сети, что делает с мужем на отдыхе, пока их не видят дети
Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Хижняк перенесла операцию
Звезда сериала "Поймать Кайдаша" Хижняк перенесла операцию
  "С любыми властными людьми реально сложно". Брежнева рассказала о браке с Меладзе
  "С любыми властными людьми реально сложно". Брежнева рассказала о браке с Меладзе
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
Репяхова показала фото, на котором ребенком запечатлена в обнимку с Павликом
Репяхова показала фото, на котором ребенком запечатлена в обнимку с Павликом
"Никто не спит". Тимберлейк подтвердил, что у них с Бил есть второй ребенок
"Никто не спит". Тимберлейк подтвердил, что у них с Бил есть второй ребенок
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ". Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери
"Я не осмелюсь что-то там советовать. Не хочу получить в ответ". Сумская рассказала, что думает о гражданском браке дочери
"Без нервов". Кошевой обнародовал совместное фото с 13-летней дочерью
"Без нервов". Кошевой обнародовал совместное фото с 13-летней дочерью
Дочери Брежневой снялись вместе для российского глянца. Фото
Дочери Брежневой снялись вместе для российского глянца. Фото
"Когда хочется сладенького, лучше приготовить самостоятельно". Хименес-Браво рассказал рецепт кремовых фланов
"Когда хочется сладенького, лучше приготовить самостоятельно". Хименес-Браво рассказал рецепт кремовых фланов
  Сумская вспомнила, как мама пыталась рассказать ей, откуда берутся дети
Сумская вспомнила, как мама пыталась рассказать ей, откуда берутся дети
Режиссер оскароносного фильма "Паразиты" возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
Режиссер оскароносного фильма "Паразиты" возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
"Отправляйте меня бегать". Полякова пожаловалась, что набрала на Мальдивах лишний вес, и показала фигуру в купальнике
"Отправляйте меня бегать". Полякова пожаловалась, что набрала на Мальдивах лишний вес, и показала фигуру в купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS