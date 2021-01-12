Зеленский: Мы ценим, что президент Молдовы не боится называть Крым украинским

Визит в Киев президента Молдовы Майи Санду – это начало новых украинско-молдавских отношений, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский, который сегодня в Киеве встречается с президентом Молдовы Майей Санду, заявил, что ценит позицию своей молдавской коллеги по Крыму. Об этом глава государства написал в Twitter.

"Приветствую Майю Санду в Киеве. Это начало новых отношений Украины и Молдовы. Нас объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня. Мы ценим, что президент Молдовы поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не боится называть Крым украинским", – подчеркнул Зеленский.

Вітаю @sandumaiamd у Києві. Це початок нових відносин * та * . Нас єднають спільні цінності та позиції щодо питань загальноєвропейського порядку денного. Ми цінуємо, що Президент * підтримує суверенітет і територіальну цілісність * , не боїться називати Крим українським. pic.twitter.com/hFsOuMTRHE — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2021

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.