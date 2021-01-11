В Киеве 12 января могут временно ограничивать дорожное движение из-за визита Санду – Управление госохраны Украины

Управление госохраны Украины предупредило жителей столицы о возможных ограничениях дорожного движения на отдельных участках центральной части города в связи с запланированным на 12 января визитом президента Молдовы Майи Санду.

В ноябре 2020 года Санду получила поддержку 57,72% избирателей Молдовы на президентских выборах Фото: EPA

12 января из-за дипломатического визита президента Молдовы Майи Санду в Киев возможны незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках центральной части города. Об этом 11 января сообщила пресс-служба Управления государственной охраны Украины на своей странице в Facebook.

Санду, как главе иностранного государства, которая находится в Украине с официальным или рабочим визитом, обеспечивается государственная охрана, говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили об ограничении движения на отдельных участках центральной части города, однако где именно и в какое время перекроют дороги, не уточнили.

12 января состоится официальный визит Санду в Украину. Замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщал, что 2021 год "начнем с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой".

Санду 10 декабря во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявила, что свой первый президентский зарубежный визит совершит в Украину.

15 ноября в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента, действующего президента страны Игоря Додона – 42,28%. 24 декабря Санду приняла присягу и официально вступила в должность главы государства.