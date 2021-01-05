"Конкретные вопросы". Санду рассказала, о чем будет говорить с руководством Украины во время визита в Киев

За четыре года на уровне президентов Украины и Молдовы не было двухстороннего сотрудничества, отметила новый президент Молдовы Майя Санду.

Президент Молдовы Майя Санду в интервью "Німецькій хвилі", которое было опубликовано 4 января, рассказала, что во время визита в Украину намерена обсуждать с руководством страны ряд "конкретных вопросов".

"Мы хотим восстановить отношения, потому что какая-то работа велась на уровне правительств, но на уровне президентов не было вообще никаких встреч за эти четыре года. У нас есть много конкретных вопросов, на которые мы должны найти решения. Это и вопрос безопасности в регионе, и вопросы нашего пути к Европейскому союзу, те реформы, которые мы должны проводить, чтобы приблизить наши страны к ЕС, и, конечно, вопросы по делимитации границ, по гидроэлектростанции – то есть, конкретные вопросы", – сказала президент.

15 ноября в Молдове прошел второй тур президентских выборов, Санду получила поддержку 57,72% избирателей, у ее оппонента, действующего президента страны Игоря Додона – 42,28%. 24 декабря Санду приняла присягу и официально вступила в должность главы государства.

Майя Санду 10 декабря во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявила, что свой первый президентский зарубежный визит совершит в Украину. Он состоится 12 января.