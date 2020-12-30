Путин не поздравил Зеленского с наступающим Новым Годом и Рождеством

Президент России Владимир Путин сегодня решил поздравить других президентов, глав правительств и международных организаций с Рождеством и наступающим Новым годом. В списке присутствуют имена лидеров Абхазии, Сирии и Южной Осетии. Президента Украины Владимира Зеленского в нем нет.



Президент России Владимир Путин в своем поздравлении другим главам стран, правительств и международных организаций с Рождеством и наступающим Новым годом не упомянул президента Украины Владимира Зеленского. Текст поздравления Путина опубликовали на сайте Кремля 30 декабря.

Поздравления Путина получили лидеры Абхазии (Аслан Бжания, идет первым в списке), Сирии (Башар Асад), Венесуэлы (Николас Мадуро), Азербайджана (Ильхам Алиев), Армении (Армен Саркисян), Беларуси (Александр Лукашенко), Казахстана (Касым-Жомарту Токаеву и первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву), Кыргызстана (Талант Мамытов, исполняет обязанности президента с 14 ноября этого года), Молдовы (Майя Санду), Таджикистана (Эмомали Рахмон), Туркменистана (Гурбангулы Бердымухамедову), Узбекистана (Шавкат Мирзиеев), Южной Осетии (Анатолий Бибилов), Аргентины (Альберто Фернандес) и Бразилии (Жаир Болсонаро).

Среди президентов стран Европы Путин поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера и канцлера Ангелу Меркель, а также президента Франции Эммануэля Макрона.

Поздравительное послание от Путина получили президент США Дональд Трамп и новоизбранный президент страны Джо Байден.

"Россия и Соединенные Штаты, выстраивая отношения в духе равноправия и учета интересов друг друга, могли бы многое сделать для укрепления стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровнях", – отметил он в поздравлении Байдену.

В списке также значатся Папа Римский Франциск, королева Великобритании Елизавета II, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент Международной федерации хоккея с шайбой Рене Фазель.

Накануне поздравления российского лидера спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва хочет нормализации отношений с Киевом, но не видит политической воли для этого у Зеленского.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия до сих пор ведут Вооруженные силы Украины с российской армией и поддерживаемыми ей боевиками, которые контролируют части Донецкой и Луганской областей. Официально РФ не признает вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые факты и доказательства.