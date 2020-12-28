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28% украинцев считают, что Путин больше всех подходит на роль похитителя Рождества – опрос

На западе Украины роль похитителя Рождества президенту РФ Владимиру Путину отводят почти 42% опрошенных, на востоке – менее 14%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии.

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Первенство Путина в роли похитителя Рождества признали во всех регионах Украины, кроме востока
Первенство Путина в роли похитителя Рождества признали во всех регионах Украины, кроме востока
Фото: ЕРА

28,1% украинцев считают, что в 2020 году президент РФ Владимир Путин больше всех иностранных лидеров подходит на роль похитителя Рождества. Об этом свидетельствуют опубликованные 28 декабря результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии.

При этом на западе Украины в такой роли Путина видят 41,8% опрошенных, в центре – 32%, на юге – 17,1%, а на востоке страны – менее 13,8%.

На втором месте оказался президент США Дональд Трамп – 8,3%.

Следом за ним следуют Александр Лукашенко (7,1%), глава фонда "Открытое общество" Джорж Сорос (6,3%), председатель Китая Си Цзиньпин (3,5%) и лидер КНДР Ким Чен Ын (2,7%).

0,1% респондентов выбрали другой вариант.

14,4% опрошенных считают, что никто из указанных людей не подходит на роль похитителя Рождества.

29,3% затруднились с ответом.

Таким образом, первенство Путина в роли похитителя Рождества признали во всех регионах Украины, кроме востока (там он разделил это "звание" с Соросом).

Опрос проводился с 5-го по 13 декабря во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма, методом личного интервью face-to-face. Проведено 2004 интервью с респондентами, проживающими в 131 населенном пункте Украины, выборка репрезентативна для населения от 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.

Теги: Владимир Путин, Украина, Рождество, Александр Лукашенко, Ким Чен Ын, Си Цзиньпин, соцопрос, Дональд Трамп, украинцы, КМИС
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