54% украинцев чувствовали себя счастливыми в 2020 году – опрос

Почти 38% украинцев не могут назвать уходящий год счастливым для себя. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии.

8,5% опрошенных заявили, что были очень счастливы в уходящем году Фото: depositphotos.com

54% украинцев чувствовали себя счастливыми в 2020 году. Об этом свидетельствуют опубликованные 28 декабря результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии.

8,5% опрошенных заявили, что были очень счастливы в уходящем году. 45,5% респондентов сказали, что преимущественно чувствовали себя счастливыми.

В то же время 28,8% украинцев утверждают, что скорее не считают 2020-й счастливым годом для себя, еще 9% – точно в этом уверены.

8,2% респондентов затруднились с ответом.

Опрос проводился с 5-го по 13 декабря во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма, методом личного интервью face-to-face. Проведено 2004 интервью с респондентами, проживающими в 131 населенном пункте Украины, выборка репрезентативна для населения от 18 лет и старше. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3%.