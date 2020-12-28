"Страну, сука, просрали". Топ-7 "зашкваров" в Украине 2020 года

2020 год оказался обильным на всевозможные скандалы как в политике, так и в общественно-социальной жизни Фото: depositphotos.com

Зашквар №1: "Страну, сука, просрали". Переписка с Жириновским из зала Верховной Рады

В начале февраля парламентские журналисты засняли, как народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Илья Кива общался с депутатом Госдумы РФ и лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским во время заседания Верховной Рады.

Днем ранее Жириновский написал Киве: "Набирал?", а тот ответил на следующий день: "Добрый день! Как ваше здоровье? Как себя чувствуете?" и попросил перезвонить, когда будет возможность. После нардеп от ОПЗЖ начал набирать сообщение: "В Раду пришел гомик-премьер со своим пид...рским правительством, страну, сука, просрали, и с этими пид...рами шансов восстановить экономику и взаимоотношения нету".

Набрав сообщение, народный депутат несколько раз его перечитал, почесал голову и заблокировал телефон.

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Видео: TK Media / YouTube

Комментируя "Радіо Свобода" возможную переписку с Жириновским, Кива сказал, что он "парламентарий европейского государства" и выступает "за межпарламентские взаимоотношения, которые будут укреплять страну и приносить пользу народу", и что "депутаты российской Думы – это такие же парламентарии". На замечание журналиста, что Жириновский поддерживает аннексию Крыма и боевиков "ДНР" и "ЛНР", Кива сказал, что это не значит, что с ним не нужно общаться.

Месяцем ранее Кива попал в не менее резонансный скандал, когда в сессионном зале рассматривал присланные на мобильный фото обнаженной женщины. После обнародования этого видео нардеп призвал "девчонок из своего фан-клуба" присылать ему эротические фото в нерабочее время. "В противном случае у вас есть возможность стать самыми известными девочками в этой стране. За нами следят папарацци", – сказал Кива.

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Видео: TK Media / YouTube

Это не первый пикантный скандал, в который попал нардеп от ОПЗЖ. В октябре прошлого года журналист Всеволод Филимоненко снял видео, как Кива трогал себя за гениталии в сессионном зале.

Зашквар №2: Ресторан как "штаб для личных встреч" и "Эпицентр" нарушения карантина

В апреле журналисты проекта Bihus.info выяснили, что киевский ресторан "Велюр", принадлежащий нардепу от "Слуги народа" Николаю Тищенко, продолжает работать, несмотря на введенный по всей Украине карантин из-за пандемии коронавируса.

В течение недели журналисты программы наблюдали за "Велюром". Они заметили, как в ресторан приезжали парламентарии и бизнесмены, например, нардепы Антон Яценко (группа "За майбутнє"), Александр Кабанов ("Слуга народа"), Игорь Негулевский ("Слуга народа"), юрист и бизнесмен Павел Куфтырев, сотрудник компании бизнесмена Рината Ахметова "Метинвест" Виталий Кисель, а также теперь уже бывший первый замруководителя Офиса президента Сергей Трофимов (позже заявил, что карантин соблюдает и по ресторанам не ходит).

По данным Bihus.info, гости находились в ресторане по несколько часов, некоторые, вероятно, проводили там деловые встречи. На входе в "Велюр" был фейс-контроль, забронировать столик журналистам по телефону не удалось.

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Видео: BIHUS info / YouTube

Тищенко отрицал, что его ресторан работает в нарушение карантинных ограничений. Парламентарий настаивал, что заведение закрыто для посетителей и используется как "штаб для личных встреч", но отметил, что готов заплатить штраф.

"Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений и близко. Я строго придерживаюсь карантинных мероприятий. […] В "Велюре" же я встречаюсь со своими помощниками. С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят обширную программу... преобразования города Киева", – написал политик в Instagram.

Поднявшийся скандал нардепа не остановил. На какое-то время его ресторан действительно перестал принимать посетителей, но потом вновь начались нарушения карантинных ограничений. В июле "Велюр" принимал посетителей в ночное время, несмотря на запрет Кабмина работать заведениям с 23.00 до 7.00.

Нардеп от "Слуги народа" и владелец ресторана "Велюр" Николай Тищенко. Фото: nikolaytyshchenko / Instagram

Не меньший скандал вспыхнул и вокруг торговой сети "Эпицентр", принадлежащей нардепу из группы "За майбутнє" Александру Гереге и его жене Галине.

В ноябре, после объявления Кабмином "карантина выходного дня", "Эпицентр" выставил пост в Facebook, что объявляет 72-часовую пятницу. Когда в сети поднялась волна возмущения, торговая сеть заявила, что будет работать в выходные, но намерена продавать только продукты питания, медицинские товары и средства гигиены. Но в тот же день изменила свое решение, сообщив, что в выходные будет работать только с интернет-заказами.

"Эпицентр" не впервые нарушил карантинные ограничения. Еще в марте, когда в Украине первый раз ввели карантин, эта торговая сеть заявила, что продолжит работу, поскольку продает бытовые товары и товары первой необходимости. Агентство LIGA.net сообщало, что в некоторых магазинах "Эпицентра" многие отделы работают в штатном режиме, а не только с товарами первой необходимости.

Зашквар №3: "Дети низкого качества", "Корабельная сосна", "Собака за коммуналку" и другие перлы от нардепов

Особо "отличились" в этом году нардепы из президентской фракции "Слуга народа". Было минимум три случая, когда из-за ляпсуса представителей президентской фракции поднимался общественный резонанс.

Открыл сезон перлов Евгений Брагарь. В январе 2020 года народный избранник во время эфира на телеканале "112 Украина" предложил пенсионерке, дозвонившейся в студию, продать "собаку элитной породы", чтобы оплатить счета за коммунальные услуги. Пенсионеркой оказалась жительница Кировоградской области. Она рассказала гостям студии, что получает 2 тыс. грн пенсии и этих денег не хватает на оплату коммунальных услуг.

"Прожить в этих условиях действительно трудно, но мы не знаем, имеет ли дозвонившийся в студию слушатель еще какое-то имущество… Я лично встречал случаи, когда хотели получить субсидию, имея несколько квартир…" – ответил Брагарь, а после, рассуждая, как можно оплатить коммунальные услуги при такой пенсии, депутат добавил: "Если у нее есть какое-то имущество… Какая-то собака элитной породы… Она может ее продать в любой момент и спокойно оплатить…"

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Евгений Брагарь в эфире телеканала "112 Украина". Видео: 112 Украина / YouTube

Слова 26-летнего политика вызвали такой резонанс в обществе и критику со стороны коллег по фракции, что уже на следующий день Брагарю пришлось извиниться.

Летом этого года в центре скандала оказалась нардеп от "Слуги народа", председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова. Во время одного из вебинаров она говорила о социальных пособиях и заявила, что в семьях, в которых рожают ради получения материальной помощи от государства, получаются "дети очень низкого качества".

"Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества. Это приводит к тому, что они тоже садятся на государственные средства", – отметила Третьякова.

Хотя заявление нардеп от "Слуги народа" сделала в мае, оно получило огласку в конце июня и вызвало шквал критики в адрес парламентария. Третьякова признала, что высказалась неудачно и извинилась с трибуны Верховной Рады: "Термин "качество детей" не мой. Но за то, что я его использовала в публичной плоскости, я прошу прощения у всех украинцев..."

Ляпнул лишнее и первый замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко. В июне во время пресс-конференции в Николаеве он и глава фракции Давид Арахамия весьма оригинально обсудили знакомых парламентариев. В частности, Корниенко упомянул коллегу по фракции Ирину Аллахвердиеву и использовал выражение "баба рабочая, как корабельная сосна".

"Аллахвердиева – вообще красотка. Баба рабочая, как корабельная сосна. Она тут отх...ярит 300 встреч за четыре месяца. И выиграет. Она такая вживую", – говорит Корниенко Арахамии. После чего добавляет: "Ну, ты к президенту ее заведешь, ты увидишь. Он подпрыгнет. Выкурит все айкосы. Скажет: "Баба – да. Баба – да".

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Г лава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и глава фракции Давид Арахамия. Видео: НАШ / YouTube

Пресс-конференцию транслировало николаевское издание "НикВести". Политики, вероятно, думали, что съемка не ведется, но рядом стоял микрофон издания – и их разговор попал в прямой эфир.

После поднявшегося скандала Корниенко заявил, что запись смонтирована, но позже признал, что она настоящая. По его словам, он говорил не только об Аллахвердиевой, но и о николаевском политике Татьяне Домбровской, которую "Слуга народа" рассматривает как кандидата на должность мэра города. Он принес извинения и Аллахвердиевой, и Домбровской.

Зашквар №4: Срыв спецоперации по задержанию российских вагнеровцев

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", якобы готовивших теракты и массовые беспорядки на территории республики. В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Александр Лукашенко, который руководит Беларусью с 1994 года, заявил, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе.

Офис генерального прокурора Украины обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Но спустя два дня, 14 августа, стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России.

Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси, подчеркнув, что последствия освобождения наемников "будут трагическими".

13 из 33 задержанных в Минске вагнеровцев воевали на Донбассе, среди них – девять граждан РФ. Фото: thebabel.com.ua

Спустя еще четыре дня журналист Юрий Бутусов заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации ГУР Министерства обороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения руководителя Офиса президента Андрея Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" Зеленского.

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, глава офиса Андрей Ермак и президент Владимир Зеленский. Фото: Офіс Президента України / Facebook

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ. Зеленский сказал, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было. Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

21 декабря вышло интервью главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с болгарским журналистом, ведущим расследователем международной исследовательской организации Bellingcat Христо Грозевым. Он рассказал, что Bellingcat нашла доказательства, что украинские спецслужбы действительно подготовили спецоперацию по задержанию наемников "Вагнера". Однако, по словам расследователя, операция была сорвана в последний момент из-за политического решения "на уровне президентской институции".

Зашквар №5: Очередная попытка Медведчука предать забвению свою роль в судьбе Стуса

В конце августа стало известно, что нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук требует через суд запретить распространение экземпляров книги журналиста, историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".

По мнению Кипиани, которое он выразил в эфире телеканала "Еспресо", Медведчук "болезненно относится к упоминанию своего адвокатского прошлого в той части, которая касалась защиты украинских диссидентов", когда его подзащитные Юрий Литвин и Василий Стус получили максимальные приговоры и оба погибли в лагере на Урале.

На заседании 19 октября Дарницкий райсуд Киева частично удовлетворил иск Медведчука о защите чести, достоинства и деловой репутации и запретил распространять тираж книги. Суд признал недостоверными три фразы из книги, еще три – нарушающими право на использование имени Медведчука.

После объявления решения суда первой инстанции издательство выпустило несколько тысяч дополнительного тиража книги "Дело Василия Стуса", который был мгновенно раскуплен. В новый тираж вошло и решение суда по иску Медведчука.

В ноябре представители Кипиани подали апелляционную жалобу на решение Дарницкого райсуда Киева о запрете книги. На данный момент жалобу рассматривает Киевский апелляционный суд.

Зашквар №6: "Средневековая Европа". Как жители Новых Санжар встречали украинцев из Китая

20 февраля в поселке городского типа Новые Санжары Полтавской области вспыхнули протесты, из-за чего туда прислали дополнительные отряды полиции и спецтехнику. Причиной недовольства жителей стало поселение в местный медицинский центр эвакуированных из Китая украинцев.

На тот момент было мало известно о коронавирусе и еще не была объявлена пандемия, однако весь мир следил за очагом распространения нового вируса – китайским Уханем – и тем, как много людей заражаются и гибнут.

Приезд в Новые Санжары соотечественников из Китая вызвал такой страх и агрессию у местных жителей, что они забросали камнями автобусы с эвакуированными, пытаясь любым способом не пусть их в свой поселок.

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Видео: PTV Полтавське ТБ / YouTube

В итоге эвакуированных все же удалось поселить на двухнедельную обсервацию в местный медицинский центр, где они пребывали под круглосуточной охраной полиции. Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее в Новых Санжарах "Средневековой Европой".

"Мы постоянно говорим, что Украина – это Европа. Вчера в отдельных эпизодах казалось, что мы – Европа эпохи Средневековья. Давайте не забывать, что мы все с вами люди, а не... Не хочу подбирать неправильное слово", – отметил президент.

Зашквар №7: Зеленский с тайной (не)государственной поездкой в Оман

В сентябре 2019 года президент Зеленский, выступая на форуме YES, заявил, что "счастье – это видеть преступника на нарах, а не на Мальдивах". Глава государства прозрачно намекал на своего предшественника Петра Порошенко, который на новогодние праздники в 2018 году тайно отдыхал с семьей на Мальдивах. Согласно расследованию программы "Схемы", недельный отдых обошелся ему примерно в $500 тыс. или 14 млн грн.

5 января 2020 года издание "Страна" написало, что Зеленский с семьей тайно уехал отдыхать в Оман. В Офисе президента Украины подтвердили, что глава Украинского государства находится в Омане, и заявили, что "он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги". "В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", – было сказано в сообщении. До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман.

На следующий день Офис президента сообщил, что в Омане Зеленский встретился с министром иностранных дел страны Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой и исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди. Судя по опубликованным фотографиям, в поездке Зеленского сопровождал Андрей Ермак, который тогда был помощником президента, а сейчас – глава Офиса президента.

В центре – исполнительный президент Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди. Справа – глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua

Зеленский прервал визит в связи с катастрофой самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране 8 января.

В феврале в Офисе президента все же признали, что поездка главы государства в Оман не носила официальный характер и не оплачивалась из госбюджета. В Управлении госохраны сообщили, что на командировку сотрудникам Управления госохраны, которые сопровождали президента и его семью, выделили 74,3 тыс. грн. В апреле в Офисе проинформировали, что поездку в Оман оплатила его жена Елена.

Зеленский заявлял, что не хотел использовать государственный самолет для этой поездки. На пресс-конференции в мае президент заявил, что его поездка в Оман – это не то же самое, что поездка Петра Порошенко на Мальдивы, поскольку он летел под своим именем, а Порошенко был "Петр Инкогнито".

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