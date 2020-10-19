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ПОЛИТИКА

Суд запретил распространение книги Кипиани о Стусе без разрешения Медведчука

Дарницкий районный суд Киева обязал журналиста, историка Вахтанга Кипиани удалить из его книги "Дело Василия Стуса" отрывки, которые содержат информацию о личности народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Кипиани сказал, что не будет этого делать.

Суд запретил Кипиани и издательству Vivat распространять в медиа информацию, связанную с книгой
Суд запретил Кипиани и издательству Vivat  распространять в медиа информацию, связанную с книгой
Фото: Вахтанг Кипиани / Facebook

Дарницкий районный суд Киева на заседании 19 октября частично удовлетворил иск нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука к журналисту и историку Вахтангу Кипиани и запретил распространять тираж книги "Дело Василия Стуса" без разрешения Медведчука. 

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Исковые требования Виктора Медведчука к Вахтангу Кипиани и издательству Vivat удовлетворить частично. Признать недостоверной и нарушающей личные неимущественные права Медведчука на защиту чести и достоинства, неприкосновенности деловой репутации, информацию, распространенную в книге "Дело Василия Стуса". [...] Обязать Кипиани, ООО издательство Vivat удалить из книги "Дело Василия Стуса" информацию о личности Виктора Медведчука. Запретить Кипиани и ООО Vivat распространять напечатанный тираж книги "Дело Василия Стуса" и дальнейшее ее тиражирование до устранения нарушения личного неимущественного права Медведчука", – сказала судья, оглашая решение. 

Суд признал недостоверными такие фразы из раздела "Убивал ли адвокат Медведчук поэта Стуса":

  • "Была ли у Стуса возможность выбрать меньшее зло? Однако является фактом, что предоставленного поддержанного госбезопасностью адвоката звали Виктор Медведчук";
  • "Медведчук на суде признал, что все преступления, якобы совершенные его подзащитным, заслуживают наказания";
  • "Он фактически поддержал обвинение. Зачем прокуроры, когда есть такие безотказные адвокаты?".

Фразы "Распинал поэта назначенный государством адвокат Медведчук", "Шестерка коммунистической системы Медведчук", "Преступление перед поэтом юрист Медведчук совершил еще и тем, что не сообщил семье о начале рассмотрения дела. [...] Боялся КГБ или просто всегда был циником и аморальным типом?" – суд признал нарушающими право на использование имени Медведчука и такими, которые позволяют идентифицировать его как персонажа книги. 

Кроме того, суд взыскал с Кипиани и издательства в пользу Медведчука 860 грн судебного сбора и запретил им распространять информацию, связанную с книгой, в СМИ, на радио, по телевидению и в интернете, а также использовать информацию, которая содержится в отдельных разделах книги и позволяет идентифицировать Медведчука как персонажа произведения.

В остальных исковых требованиях суд отказал. 

Адвокат Кипиани Вячеслав Якубенко в комментарии Общественному пояснил, что суд запретил распространять книгу в таком виде, в каком она сейчас. Решение не распространяется на уже купленные экземпляры или те, которые находятся в библиотеках. 

"Медведчук просил признать недостоверными девять фрагментов в книге "Дело Василия Стуса". Суд удовлетворил иск частично. То есть три фрагмента признаны недостоверными, еще в трех запретил использование фамилии Медведчук как персонажа произведения без его согласия", – сказал Якубенко. 

Кипиани заявил, что извиняться перед Медведчуком "никто не будет". 

"Решением суда должны удалить эти эпизоды. Я, конечно, этого делать не буду", – добавил он. 

На прошлом заседании по делу, которое состоялось 16 октября, Кипиани говорил Общественному, что будет подавать апелляцию в случае, если суд вынесет решение не в его пользу. 

В 700-страничной книге собраны архивные материалы дела от ареста до смерти Стуса в лагере. Первое заседание по иску Медведчука к Кипиани состоялось 2 октября 2019 года. 

Стус в 1980 году был приговорен к 10 годам принудительных работ и пяти годам ссылки за антисоветскую деятельность. Адвокатом поэта был нынешний украинский политик, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа  За жизнь" Виктор Медведчук.

В августе 2018 года адвокат Медведчука потребовал удалить из фильма "Заборонений" о жизни Стуса сцену процесса, в противном случае обещал добиваться запрета фильма через суд. Съемочная группа решила оставить сцену в фильме, который выходит в прокат 5 сентября.

Теги: Виктор Медведчук, Василий Стус, Вахтанг Кипиани
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