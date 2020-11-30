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Апелляционный суд открыл дело по жалобе о запрете книги о Василии Стусе

Представителя журналиста и автора книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани подал жалобу в Киевский апелляционный суд на решение Дарницкого районного суда от 19 октября 2020 года. Тогда был введен частичный запрет на распространение книги.

В 700-страничной книге "Дело Василия Стуса" собраны архивные материалы дела от ареста до смерти Стуса в лагере
В 700-страничной книге "Дело Василия Стуса" собраны архивные материалы дела от ареста до смерти Стуса в лагере
Фото: Vivat / Facebook

Киевский апелляционный суд открыл производство по апелляционной жалобе представителя журналиста Вахтанга Кипиани на решение Дарницкого райсуда Киева о запрете книги "Дело Василия Стуса". Об этом 30 ноября "Укринформу" сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Геведзе.

"Открыто апелляционное производство 26 ноября по апелляционной жалобе представителя Кипиани на решение Дарницкого районного суда от 19 октября 2020 года", – сказала она.

Директор по маркетингу издательства Vivat Екатерина Аврамчук рассказала "Суспільне", что апелляционную жалобу подали 24 ноября.

По ее словам, дата рассмотрения дела пока не назначена. 

Она добавила, что сейчас издательство рассылает последние заказы с 15 тыс. экземпляров книги, которые были напечатаны после решения суда.

Касательно дополнительного тиража книги Кипиани "Дело Василия Стуса" в издательстве ответили, что пока формируют предзаказ.

Украинский поэт, диссидент Стус в 1980 году был приговорен к 10 годам принудительных работ и пяти годам ссылки за антисоветскую деятельность. Адвокатом поэта был Медведчук. В 700-страничной книге журналиста, историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" собраны архивные материалы дела от ареста до смерти Стуса в лагере.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук через суд потребовал запретить распространение экземпляров книги. На заседании 19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева частично удовлетворил иск Медведчука и запретил распространять тираж книги, в которой упоминается политик. Суд признал недостоверными три фразы из книги, еще три – нарушающими право на использование имени Медведчука.

Директор издательства Vivat по маркетингу Екатерина Аврамчук сообщила, что после объявления решения судей весь тираж книги раскупили за считанные секунды. Кипиани заявил, что обжалует решение суда.

За первый день после решения суда издательство Vivat получило более 9 тыс. предзаказов на книгу "Дело Василия Стуса".

В августе 2018 года адвокат Медведчука потребовал удалить из фильма "Заборонений" о жизни Стуса сцену процесса, в противном случае обещал добиваться запрета фильма через суд. Съемочная группа решила оставить сцену в фильме.

Теги: Виктор Медведчук, Василий Стус, апелляция, апелляционный суд, иск
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