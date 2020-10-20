ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

"Три заказа в секунду". Издатели книги о Стусе рассказали, как взлетела ее популярность после запрета

Заказов книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" оказалось так много, что система платежей ввела финансовый мониторинг переводов, рассказала гендиректор издательства Vivat Юлия Орлова.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В книге собраны архивные материалы дела от ареста до смерти Стуса в лагере
В книге собраны архивные материалы дела от ареста до смерти Стуса в лагере
Фото: Вахтанг Кіпіані / Facebook

За первый день после решения суда по иску нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука против Вахтанга Кипиани харьковское издательство получило более 9 тыс. предзаказов на книгу "Дело Василия Стуса". Об этом Общественному сообщила гендиректор издательства Vivat Юлия Орлова.

По ее словам, заказов было так много, что система платежей ввела финансовый мониторинг переводов. Поэтому платежи проходят медленнее и издательство не может подсчитать точное количество оплаченных предзаказов.

"Финмониторинг мы не можем отменить. Нам показывало, что у нас было три заказа в секунду. Не каждую секунду, но и такое было", – сказала гендиректор издательства.

Решение об окончательном объеме нового тиража еще не принято, рассказала Орлова.

"Вчера в 17 часов я уже думала: "Да, будем печатать, пожалуй, 10 тыс.". Тогда мы решили, потому что у нас еще были заказы, печатать 15 тыс. На 15 тыс. у нас не хватило бумаги, и ее нигде нет, потому что сейчас выборы и вся бумага ушла на них. Поэтому не только от нас зависит, на какой мы тираж выйдем. Думаю, где-то на 15 тыс. мы остановимся. А дальше будем собирать заказы и, если они еще будут, тогда печатать следующий тираж", – сказала Орлова.

Украинский поэт, диссидент Василий Стус в 1980 году был приговорен к 10 годам принудительных работ и пяти годам ссылки за антисоветскую деятельность. Адвокатом поэта был Медведчук. В 700-страничной книге Кипиани "Дело Василия Стуса" собраны архивные материалы дела от ареста до смерти Стуса в лагере.

Первое заседание по иску Медведчука к Кипиани состоялось 2 октября 2019 года.

На заседании 19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева частично удовлетворил иск Медведчука и запретил распространять тираж книги, в которой упоминается политик. Суд признал недостоверными три фразы из книги, еще три – нарушающими право на использование имени Медведчука.

Директор издательства Vivat по маркетингу Екатерина Аврамчук сообщила, что после объявления решения судей весь тираж книги раскупили за считанные секунды. Кипиани заявил, что обжалует решение суда.

В августе 2018 года адвокат Медведчука потребовал удалить из фильма "Заборонений" о жизни Стуса сцену процесса, в противном случае обещал добиваться запрета фильма через суд. Съемочная группа решила оставить сцену в фильме.

Теги: Виктор Медведчук, книги, Василий Стус, Вахтанг Кипиани
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Mattel выпустила две куклы Барби в честь Шиффер
Mattel выпустила две куклы Барби в честь Шиффер
"Не хватало Сердючки". Никитюк показала, как отпраздновала день рождения
"Не хватало Сердючки". Никитюк показала, как отпраздновала день рождения
Шейк снялась полностью обнаженной для обложки глянца
Шейк снялась полностью обнаженной для обложки глянца
"Все еще больно". Актеры "Дизель Шоу" почтили память Поплавской, погибшей в ДТП
"Все еще больно". Актеры "Дизель Шоу" почтили память Поплавской, погибшей в ДТП
Анита Луценко показала фото-оберег от лишнего веса
Анита Луценко показала фото-оберег от лишнего веса
Ткаченко показал пятилетнего сына и поблагодарил жену за это счастье
Ткаченко показал пятилетнего сына и поблагодарил жену за это счастье
"Ведьмак" Генри Кавилл показал, как готовится к роли
"Ведьмак" Генри Кавилл показал, как готовится к роли
Кухар подвела итоги 100 дней на должности и.о. директора хореографического училища
Кухар подвела итоги 100 дней на должности и.о. директора хореографического училища
  Звезда фильма "Борат" Коэн во время интервью заставил ведущего снять штаны. Видео
  Звезда фильма "Борат" Коэн во время интервью заставил ведущего снять штаны. Видео
"Это выходит за рамки воображения". Кэмпбелл украсила обложку американского Vogue
"Это выходит за рамки воображения". Кэмпбелл украсила обложку американского Vogue
"За...бали!" Киркоров обматерил журналистов за вопрос о вечеринке в честь пресс-секретаря Путина. Аудио
"За...бали!" Киркоров обматерил журналистов за вопрос о вечеринке в честь пресс-секретаря Путина. Аудио
Фагот: Отныне я официально коронованная личность
Фагот: Отныне я официально коронованная личность
Умерла актриса Скобцева
Умерла актриса Скобцева
  "Россия и Америка". Успенская и Наргиз спели об "одной судьбе на две страны". Аудио
  "Россия и Америка". Успенская и Наргиз спели об "одной судьбе на две страны". Аудио
Alyosha во время прогулки в парке спела дочери колыбельную
Alyosha во время прогулки в парке спела дочери колыбельную
Спирс в микробикини поскользила руками по телу. Поклонники заявили, что ее накачали наркотиками
Спирс в микробикини поскользила руками по телу. Поклонники заявили, что ее накачали наркотиками
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
Осадчая использует в быту посуду, внесенную в наследие ЮНЕСКО
"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосами в салоне автомобиля
"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосами в салоне автомобиля
  Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке
"Подстригся, аж помолодел", "Красавец", "Мальчик". В Instagram обсуждают новую стрижку Галкина
"Подстригся, аж помолодел", "Красавец", "Мальчик". В Instagram обсуждают новую стрижку Галкина
  "Встретила и полюбила". В клипе на песню "Осколки" Билык закрутила роман с незнакомцем. Видео
"Встретила и полюбила". В клипе на песню "Осколки" Билык закрутила роман с незнакомцем. Видео
  Каминская рассказала, как отвечает детям на вопрос "Вы с папой поругались?"
Каминская рассказала, как отвечает детям на вопрос "Вы с папой поругались?"
"Две капли воды". Ани Лорак снялась с подросшей дочерью
"Две капли воды". Ани Лорак снялась с подросшей дочерью
Саливанчук рассказала, как реагировали соседи, когда она заразилась коронавирусом
Саливанчук рассказала, как реагировали соседи, когда она заразилась коронавирусом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS