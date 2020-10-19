"Реклама просто бомбическая". Климкин прокомментировал запрет распространять книгу о Стусе, в которой упомянут Медведчук

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин считает, что после запрета суда распространять тираж книги "Дело Василия Стуса", в которой упоминается нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук, все будут считать своим долгом прочитать ее.

Решение Дарницкого райсуда Киева, который запретил без разрешения нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука распространять тираж книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", стало для нее хорошей рекламой.

Такое мнение выразил 19 октября в Facebook бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Все возмущаются решением суда, который удовлетворил иск Медведчука к Вахтангу Кипиани относительно его книги "Дело Василия Стуса". Возмущение на 101% справедливо, но реклама настоящему тексту Вахтанга благодаря этому решению просто бомбическая. Теперь все будут считать просто своим долгом достать и прочитать оригинал", – написал он.

Дипломат считает, что таким образом "украинцы будут смотреть на дело Стуса именно глазами Кипиани, а не Медведчука".

То есть есть "позитив" даже в решениях, которые очень похожи на цензуру, а значит, вызвали много нецензурных слов", – отметил Климкин.

В 700-страничной книге собраны архивные материалы дела от ареста до смерти Стуса в лагере. Первое заседание по иску Медведчука к Кипиани состоялось 2 октября 2019 года.

На заседании 19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева частично удовлетворил иск Медведчука и запретил распространять тираж книги, в которой упоминается Медведчук. Суд признал недостоверными три фразы из книги, еще три – нарушающими право на использование имени Медведчука.

Директор издательства Vivat по маркетингу Екатерина Аврамчук сообщила, что после объявления решения судей весь тираж книги раскупили за считанные секунды.

Стус в 1980 году был приговорен к 10 годам принудительных работ и пяти годам ссылки за антисоветскую деятельность. Адвокатом поэта был Медведчук.

В августе 2018 года адвокат Медведчука потребовал удалить из фильма "Заборонений" о жизни Стуса сцену процесса, в противном случае обещал добиваться запрета фильма через суд. Съемочная группа решила оставить сцену в фильме.