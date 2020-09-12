Сеитаблаев получил премию имени Стуса

Украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев получил премию имени Василия Стуса за вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции.

Украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев 12 сентября получил премию имени Василия Стуса за особый вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции, сообщили в украинском ПЕН-клубе.

На церемонии вручения премии Сеитаблаев сказал, что, когда узнал историю жизни Василия Стуса, он поразился его мужеством и любовью поэта к своей земле и его стихами.

Сеитаблаев получил диплом, денежное вознаграждение и статуэтку, разработанную дизайнером Дмитрием Покрасеном и скульптором Станиславом Кадочниковым. Награду ему вручил декан Киево-Могилянской бизнес-школы Александр Саврук.

В прошлом году лауреатом премии Стуса стал Влад Троицкий – театральный режиссер, основатель Центра современного искусства "ДАХ", фестиваля "ГогольFest" и других культурных проектов.

Сеитаблаев сыграл более чем в 25 фильмах и сериалах. В частности, исполнил главную роль в фильме Наримана Алиева "Домой", который приняла участие в конкурсной программе 72-го Каннского международного кинофестиваля и получил Гран-при 10-го Одесского международного кинофестиваля.

Наиболее известные ленты режиссера Сеитаблаева – "Хайтарма", "Чужая молитва", "Киборги". В 2019 году состоялась премьера полнометражных фильмов "Захар Беркут" и "Номера" по пьесе Олега Сенцова.

Премию имени Василия Стуса в 1989 году основала Украинская ассоциация независимой творческой интеллигенции во главе с украинским писателем Евгением Сверстюком. Ее вручают каждый год литераторам, художникам, режиссерам, музыкантам и культурным менеджерам за вклад в украинскую культуру и устойчивость гражданской позиции.