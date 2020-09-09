Украинский Оскаровский комитет назвал финалистов нацотбора

Украинский Оскаровский комитет составил список фильмов, один из которых будет выдвинут на "Оскар" весной 2021 года.

В 2020 году в финале нацотбора заявлены три картины Фото: Український Оскарівський Комітет / Facebook

Украинский Оскаровский комитет завершил прием заявок для участия в отборе на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Международный полнометражный фильм". Об этом комитет сообщил 9 сентября в Facebook.

В этом году в финале национального отбора принимают участие три картины.

Среди претендентов заявлена лента "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича, события которой происходят в 2025 году на Донбассе после возвращения оккупированных Россией территорий.

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Видео: International Film Festival Rotterdam / YouTube

Также в список вошел совместный украинско-литовский фильм "Земля блакитна, ніби апельсин" режиссера Ирины Цилык. Картина рассказывает о жизни многодетной матери-одиночки на оккупированном Россией Донбассе.

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Видео: Dergkino Ukraine / YouTube

Замыкает список претендентов картина "Мої думки тихі" режиссера Антонио Лукича о приключениях матери и сына.

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Видео: Arthouse Traffic / YouTube

Заседание комитета, во время которого будет объявлен претендента от Украины на "Оскар", состоится 24 сентября.

В 2019 году в список претендентов вошел только один фильм – лента режиссера Наримана Алиева "Домой", главную роль в которой исполнил актер Ахтем Сеитаблаев.

93-я церемония вручения премии "Оскар" за достижения в кинематографе в 2020 году пройдет весной 2021 года в Лос-Анджелесе.

Подать фильм на соискание "Оскара" заявители могут до 28 февраля. Шорт-лист будет составлен 9 марта, а номинантов объявят 15 марта.

8 сентября на официальном сайте кинопремии "Оскар" были обнародованы новые требования Американской академии киноискусств к фильмам, которые будут претендовать на победу в категории "Лучшая картина" с 2024 года.