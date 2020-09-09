Антидискриминационные стандарты. Через четыре года "Оскар" будут вручать по новым правилам

Начиная с 2024 года фильмы, претендующие на "Оскар" в категории "Лучший фильм года", должны в обязательном порядке раскрывать тему борьбы с дискриминацией представителей каких-либо меньшинств.

Американская академия киноискусств обновила стандарты, которым должны соответствовать фильмы, претендующие на "Оскар" в номинации "Лучший фильм". Новые правила опубликованы 8 сентября на официальном сайте кинопремии.

Сообщается, что изменения в стандарты были внесены для того, чтобы избежать расовой, этнической, сексуальной дискриминации.

Согласно новым правилам, чтобы фильм имел возможность претендовать на звание "Лучшей картины года", одну из главных или второстепенных ролей в нем должен играть актер, представляющий расовые или этнические меньшинства.

Если сценарий фильма не позволяет выполнить это требование, продюсеры обязаны обеспечить, чтобы по крайней мере третья часть актерского состава состояла из женщин, людей с особыми потребностями и представителей каких-либо меньшинств, включая расовые, этнические и сексуальные меньшинства. Эти же требования продюсерам картины необходимо соблюсти при наборе технического персонала, включая гримеров, костюмеров, сценаристов, композиторов и представителей других профессий, имеющих отношение к производству картины.

Что касается сюжета, то шансы получить кинопремию в заявленной категории имеют только фильмы, прямо или косвенно повествующие о борьбе с дискриминацией представителей каких-либо меньшинств.

Новые правила начнут действовать для картин, которые будут номинироваться на "Оскар" в 2024 году во время 96-й церемонии вручения наград. Сообщается, что картины, претендующие на кинопремию, должны соответствовать хотя бы двум из перечисленных критериев.

В июне 2020 года Американская киноакадемия объявила, что начиная с 2021 года претендовать на премию "Оскар" будут 10 картин.

"Начиная с 94-й премии в категории "Лучший фильм" будет 10 картин, а не меняющееся из года в год количество претендентов", – заявили академики.

93-я церемония вручения наград "Оскар" запланирована на 28 февраля 2021 года. При этом организаторы не исключают, что мероприятие может быть отменено в связи с эпидемией коронавируса.