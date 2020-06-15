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15 июня, 2020
 
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Один из 10. Американская киноакадемия изменила правила в номинации "Лучший фильм"

Соискателями 94-й премии "Оскар" в категории "Лучший фильм" станут 10 картин. Ранее количество претендентов на победу зависело от жюри конкурса.

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Премия "Оскар" меняет правила
Премия "Оскар" меняет правила
Фото: theacademy / Instagram

Американская киноакадемия установила новые правила в категории "Лучший фильм" – начиная с 2021 года претендовать на премию "Оскар" будут 10 картин. Об этом сообщается на сайте Американской киноакадемии.

"Начиная с 94-й премии в категории "Лучший фильм" будет 10 картин, а не меняющееся из года в год количество претендентов", – говорится в заявлении.

Изменения в правилах, по словам организаторов премии, должны сделать премию максимально справедливой ко всем соискателям наград.

"Мы рады объявить о следующем этапе нашей инициативы по обеспечению справедливости и интеграции. В наших усилиях по расширению представительства мы работаем над созданием новых отраслевых стандартов и расширением категории "Лучший фильм", – говорится в сообщении.

93-я церемония вручения наград "Оскар" запланирована на 28 февраля 2021 года. При этом организаторы не исключают, что мероприятие может быть отменено в связи с эпидемией коронавируса.

92-я церемония вручения наград Американской киноакадемии прошла в ночь на 10 февраля. В категории "Лучший фильм" было 10 фильмов.

Во время 91-й церемонии за победу в этой номинации боролись восемь картин.

Теги: США, кино, Оскар, премия
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