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Трансляция церемонии "Оскар" установила антирекорд по просмотрам

В 2020 году церемонию вручения наград Американской киноакадемии на телеканале ABC посмотрели 23,6 млн человек, что на 20% меньше, чем в прошлом году, свидетельствуют результаты исследования компании Nielsen.

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"Оскар 2020" установил антирекорд по просмотрам
"Оскар 2020" установил антирекорд по просмотрам
Фото: EPA

В 2020 году трансляция церемонии вручения наград Американской киноакадемии ("Оскар") установила антирекорд по просмотрам. Как сообщила газета The New York Times, об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного маркетинговой компании Nielsen.

Согласно полученным результатам, трансляцию на телеканале ABC посмотрели 23,6 млн человек (в исследовании учитывались только зрители, смотревшие церемонию по ТВ; зрители стриминговых сервисов не учитывались). Это на 20% меньше, чем в прошлом году, и примерно на 3 млн человек меньше, чем в 2018-м, когда был зафиксирован предыдущий антирекорд.

Издание пишет, что, пытаясь увеличить обхват зрителей, организаторы перенесли мероприятие на две недели. Однако это не помогло и в следующем году "Оскар" снова пройдет в конце февраля.

Как отмечает NYT, из-за падения рейтингов "Оскара" ABC несет убытки. Так, в прошлом году средняя стоимость 30-секундного рекламного ролика на телеканале, транслирующем церемонию, снизилась на 5%, $1,98 млн. Доход от трансляции в прошлом году сократился на 14%, до $114 млн.

92-я церемония вручения наград Американской киноакадемии прошла в ночь на 10 февраля. С полным списком победителей "Оскара 2020" можно ознакомиться здесь.

Теги: США, рейтинг, Оскар, Оскар 2020
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