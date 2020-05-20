Из-за COVID-19 проведение церемонии "Оскар 2021" оказалось под угрозой

Американская киноакадемия не исключает, что 93-я церемония вручения премии "Оскар" может быть перенесена на более поздний срок, пишет американский еженедельник Variety.

Американская киноакадемия запланировала проведение 93-й церемонии вручения наград "Оскар" на 28 февраля 2021 года, не исключая при этом возможности отмены мероприятия в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает Variety со ссылкой на собственные источники.

При этом представители киноакадемии официально не комментируют возможную отмену церемонии "Оскар" в 2021 году, подчеркивает издание. Ожидается, что в случае затянувшейся пандемии в связи с распространением коронавируса, организаторы кинопремии сместят дату проведения мероприятия на более поздний срок.

92-я церемония вручения наград Американской киноакадемии прошла в ночь на 10 февраля.

Ранее из-за пандемии коронавируса был отменен 73-й кинофестиваль в Каннах. В традиционном формате также отменен Одесский международный кинофестиваль.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



По состоянию на 20 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4,9 млн человек, более 323 тыс. умерли, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.



В США количество заболевших превышает 1,5 млн человек, более 91 тыс. умерли от осложнений.