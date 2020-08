Польша подала на "Оскар" комедию об украинском "заробитчанине"

Украинского "заробитчанина" в польской картине Never Gonna Snow Again сыграл Алек Утгофф – 34-летний британский актер, родившийся в Киеве.

Комедийная драма Never Gonna Snow Again о "заробитчанине" из Украины, снятая польским режиссером Малгожатой Шумовской, стала первым претендентом на премию "Оскар 2021" в категории "Лучший иностранный фильм". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Главный герой комедии – выходец из Украины, который работает массажистом в Польше, обслуживая богатых клиентов. Постепенно его роль в их жизни становится намного значимее.

Украинского "заробитчанина" в картине сыграл 34-летний британский актер, родившийся в Киеве, Алек Утгофф (Олег Утгоф).