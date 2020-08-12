Бульвар Шоубиз
 
12 августа, 2020
 
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Польша подала на "Оскар" комедию об украинском "заробитчанине"

Украинского "заробитчанина" в польской картине Never Gonna Snow Again сыграл Алек Утгофф – 34-летний британский актер, родившийся в Киеве.

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93-я церемония вручения премии "Оскар" состоится весной 2021 года в Лос-Анджелесе
93-я церемония вручения премии "Оскар" состоится весной 2021 года в Лос-Анджелесе
Фото: ЕРА

Комедийная драма Never Gonna Snow Again о "заробитчанине" из Украины, снятая польским режиссером Малгожатой Шумовской, стала первым претендентом на премию "Оскар 2021" в категории "Лучший иностранный фильм". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Главный герой комедии – выходец из Украины, который работает массажистом в Польше, обслуживая богатых клиентов. Постепенно его роль в их жизни становится намного значимее.

Украинского "заробитчанина" в картине сыграл 34-летний британский актер, родившийся в Киеве, Алек Утгофф (Олег Утгоф).

Фото: alec_utgoff / Instagram
Утгофф родился в Киеве в 1986 году. Фото: alec_utgoff / Instagram

Премьера картины состоится в сентябре 2020 года на Венецианском фестивале, говорится в публикации.

93-я церемония вручения премии "Оскар" за достижения в кинематографе в 2020 году пройдет весной 2021 года в Лос-Анджелесе.

Подать фильм на соискание "Оскара" заявители могут до 28 февраля. Шорт-лист будет составлен 9 марта, а номинантов объявят 15 марта.

Теги: США, Польша, Оскар, Лос-Анджелес, Венецианский кинофестиваль, церемония
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