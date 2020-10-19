После решения суда в пользу Медведчука весь тираж книги Кипиани о Стусе раскупили за "считанные минуты"

Сегодня утром Дарницкий райсуд Киева частично удовлетворил иск нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука к журналисту и историку Вахтангу Кипиани и издательству Vivat запретил распространять тираж книги "Дело Василия Стуса" без разрешения Медведчука. Издательство заявило, что все склады с книгами пусты, поэтому до вступления решения в силу напечатают еще 3,5 тыс. экземпляров.

Весь тираж книги "Дело Василия Стуса" раскупили за считанные минуты после объявления судьей решения. Об этом директор издательства Vivat по маркетингу Екатерина Аврамчук сообщила в Facebook.

"Книгу "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани раскупили за считанные минуты и в издательстве, и у остальных дистрибьюторов. Мы приняли решение допечатать новый тираж, пока решение суда не вступило в силу и мы имеем на это право. Новый тираж ориентировочно ждем 2 ноября", – написала она.

По словам Аврамчук, издательство уже распространило 19 тыс. 900 книг. Дополнительный тираж – 3500 экземпляров.

Кипиани в Facebook сообщил, что решение суда будет обжаловано.

"Все склады пусты – прювет куму Путина [нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку]. Но новый тираж снова будет! Мы подадим апелляцию на это позорное решение судьи [Марины] Заставенко. Ее голос дрожал – стыдно было, наверное", – отметил он.

В 700-страничной книге собраны архивные материалы дела от ареста до смерти Стуса в лагере. Первое заседание по иску Медведчука к Кипиани состоялось 2 октября 2019 года.

На заседании 19 октября 2020 года Дарницкий районный суд Киева на заседании частично удовлетворил иск нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука к Кипиани и запретил распространять тираж книги "Дело Василия Стуса" без разрешения Медведчука. Суд признал недостоверными три фразы из книги, еще три – нарушающими право на использование имени Медведчука.

Стус в 1980 году был приговорен к 10 годам принудительных работ и пяти годам ссылки за антисоветскую деятельность. Адвокатом поэта был нынешний украинский политик, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

В августе 2018 года адвокат Медведчука потребовал удалить из фильма "Заборонений" о жизни Стуса сцену процесса, в противном случае обещал добиваться запрета фильма через суд. Съемочная группа решила оставить сцену в фильме, который выходит в прокат 5 сентября.