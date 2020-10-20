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ПОЛИТИКА

В Офисе президента заявили, что удивлены формулировками в судебном решении о запрете распространения книги о Стусе, где упоминается Медведчук

В Офисе президента Украины назвали "странным" определение политика Виктора Медведчука как "персонажа произведения" в решении суда о запрете распространения книги журналиста Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения Медведчука.

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Решение о запрете распространения книги о Стусе суд принял 19 октября
Решение о запрете распространения книги о Стусе суд принял 19 октября
Фото: Вахтанг Кіпіані / Facebook

В Офисе президента удивлены формулировками в решении Дарницкого райсуда Киева, который запретил распространение книги журналиста и историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом заявила пресс-служба ОПУ 19 октября.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что "не ставят под сомнение независимость судебной ветви власти".

"Однако поскольку эта книга является обработкой реального репрессивного уголовного дела против Василия Стуса, которое было возбуждено в СССР и по которому он был осужден, считаем странным определения истца Медведчука как "персонажа (действующего лица) произведения". Большую часть содержания книги составляет точная перепечатка материалов уголовного дела. То есть чисто документальная основа книги не вызывает никаких сомнений. Следовательно, именно по этой логике книги, Медведчук является участником настоящего процесса, который имел место в истории, а не просто "персонажем произведения". Поведение участника проанализировано исключительно на основании документально зафиксированных фактов, которые не являются продуктом литературного творчества авторов и литературной выдумкой", – говорится в заявлении.

Также в ОПУ подчеркнули, что цензура в Украине прямо и недвусмысленно "в любых проявлениях" запрещена Конституцией.

"Исходим из того, что научные исследования истории, обработка материалов истории нашего народа, в частности с помощью инструментов публицистики, не могут ограничиваться из-за эмоций отдельных участников событий прошлого. Независимо от сегодняшнего статуса и политической позиции этих участников. Призываем всех граждан иметь смелость честно смотреть на события прошлого нашего народа и действия или бездействие отдельных лиц", – добавили в пресс-службе.

Украинский поэт, диссидент Стус в 1980 году был приговорен к 10 годам принудительных работ и пяти годам ссылки за антисоветскую деятельность. Адвокатом поэта был Медведчук. В 700-страничной книге Кипиани "Дело Василия Стуса" собраны архивные материалы дела от ареста до смерти Стуса в лагере. 

Первое заседание по иску Медведчука к Кипиани состоялось 2 октября 2019 года.

На заседании 19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева частично удовлетворил иск Медведчука и запретил распространять тираж книги, в которой упоминается политик. Суд признал недостоверными три фразы из книги, еще три – нарушающими право на использование имени Медведчука.

Директор издательства Vivat по маркетингу Екатерина Аврамчук сообщила, что после объявления решения судей весь тираж книги раскупили за считанные секунды. Кипиани заявил, что обжалует решение суда.

В августе 2018 года адвокат Медведчука потребовал удалить из фильма "Заборонений" о жизни Стуса сцену процесса, в противном случае обещал добиваться запрета фильма через суд. Съемочная группа решила оставить сцену в фильме.

Теги: Виктор Медведчук, цензура, Василий Стус, Вахтанг Кипиани, Дарницкий суд, Офис президента Украины
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