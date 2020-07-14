В Киеве продолжает работать, вопреки запрету, ресторан Тищенко "Велюр". Нардеп объяснять это отказался

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко отказался комментировать журналистам, почему его киевский ресторан "Велюр" работает в нарушение карантинных ограничений.

В "Велюре" сослались на старое постановление КГГА о разрешении работать после 22.00 Фото: velur_kiev / Instagram

Столичный ресторан "Велюр", принадлежащий депутату фракции "Слуга народа" Николаю Тищенко, работает до шести утра, несмотря на запрет Кабинета Министров Украины. Об этом сам ресторан запостил сторис в Instagram, соответствующее видео также опубликовала депутат от "Голоса" Александра Устинова в Facebook.

На сторис ресторана появляется надпись: "Город засыпает... Но не "Велюр"! Ждем вас до шести утра".

"Это уже издевательство над всеми порядочными бизнесменами, которые выживают, как могут. Плевали они нам всем в лицо. Это тот пример, когда все равны, но есть свои – равнее. И пока весь бизнес банкротится, если ты депутат, не то, что не прячешься, а рекламу даешь, а если ты сын министра в клубе, то клуб не то, что не оштрафуют, но и охранять полицию пришлют", – возмутилась Устинова.

Кроме того, владелец Pizza Veterano и ветеран Леонид Остальцев опубликовал в Facebook видео, где он решил проверить, действительно ли заведение работает в запрещенные часы. По его словам, "Велюр" работает, но через черный вход. Остальцев заявил, что видел выходящих из заведения официантов, а также отметил, что все посетители паркуют свои автомобили не под самим заведением, а напротив.

После этого инцидента журналисты поинтересовались у Тищенко, почему его ресторан работает, однако тот отказался комментировать ситуацию. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Delo UA.

Позже "Велюр" в Instagram снова опубликовал сторис, где выложил скриншот протокола Киевской горгосадминистрации от 6 июля. В нем говорилось, что ресторанам и барам разрешалось работать после 22.00. Скриншот ресторан сопроводил подписью "Вместо тысячи слов".

Скриншот: velur_kiev / Instagram

Однако Кабинет Министров 8 июля издал новое постановление, запрещающее работать заведениям общественного питания после этого времени. "Велюр" же сослался на старый документ.

Скандал из-за работы "Велюра", вопреки ограничениям, случается уже не впервые. Еще в апреле журналисты проекта Bihus.info выяснили, что "Велюр" продолжает работать, несмотря на карантин. В течение недели в середине апреля журналисты программы наблюдали за "Велюром". Они заметили, как в ресторан приезжали народные депутаты и бизнесмены.

Тищенко отрицал, что "Велюр" работает в нарушение карантинных ограничений. Парламентарий объяснил, что заведение закрыто для посетителей и используется как "штаб для личных встреч". Также нардеп заявил, что ресторан "Велюр" готов заплатить штраф.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 4 мая сообщил, что полиция составила протоколы за нарушение карантинных норм на ряд предприятий страны, в том числе на столичный ресторан "Велюр".